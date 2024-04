‘Ik had Van Dijk en De Vrij als teamgenoten, maar Sandler is het meest compleet’

Philippe Sandler heeft zich dit seizoen met zijn spel bij NEC in de kijker gespeeld bij zowel Ajax als PSV. Namens de Amsterdammers zaten Marijn Beuker en Kelvin de Lang zondag op de tribune bij het verloren competitieduel met AZ (0-3) voor Sandler, terwijl PSV-directeur Marcel Brands de verdediger van NEC eerder op de dag bij het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie een ‘interessante speler’ noemde.

NEC-trainer Rogier Meijer stak al meerdere keren de loftrompet over de mandekker die nog tot medio 2025 vastligt in De Goffert en deelt in gesprek met het Algemeen Dagblad andermaal complimenten uit aan Sandler. “Ik vind hem aan de bal van heel hoog niveau. Hij maakt vrijwel altijd de goede keuze.”

Meijer is van mening dat Sandler goed past bij een club als Ajax. “Ajax is behoudens dit seizoen vrij veel aan de bal, dus daar kan Philippe een goede rol in spelen. Er wordt nu veel ingezoomd op zijn verdedigende capaciteiten, maar ook daarin heeft hij grote stappen gezet. Ik denk dat hij klaar is voor een topclub.”

NEC-aanvoerder Bram Nuytinck kan zich in de woorden van zijn hoofdtrainer vinden. “Philippe kan makkelijk mee bij Ajax en PSV. Ik heb veel goede verdedigers als ploeggenoot gehad, zoals Virgil van Dijk en Stefan de Vrij bij Jong Oranje, maar Philippe is het meest compleet. Ik heb aan de bal zelden zo’n speler gezien”, klinkt het lovend.

“Toen ik afgelopen zomer terugkeerde bij NEC, zei ik tegen hem: ‘Jij hoort hier niet te spelen.’ Het is heel bijzonder dat Philippe het shirt van NEC draagt”, stelt Nuytinck.

Sandler werd recent weleens verweten te laconiek te zijn, maar Meijer gaat niet met die kritiek mee. “Over Virgil van Dijk zeiden ze toch ook dat hij laconiek was? En hij is nu de aanvoerder van Oranje. Ik vind niet dat Philippe laconiek is. Een foutje maakt iedereen.”

Interesse Ajax en PSV

Zondagochtend wistte melden dat zowel Ajax als PSV aast op Sandler. De Amsterdammers zouden het meest concreet zijn. Volgens de ochtendkrant is Ajax op zoek naar een opbouwend sterkte centrale verdediger, en staat Sandler dus bovenaan de lijst.

Dat lijkt te worden bevestigd door de aanwezigheid van De Lang en Beuker in De Goffert zondag. Eerstgenoemde is hoofd scouting bij Ajax, terwijl Beuker directeur voetbal is.



