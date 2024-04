‘Potter en Pusic bovenaan de lijst om Arne Slot op te volgen bij Feyenoord’

De kans bestaat dat Graham Potter de nieuwe trainer wordt van Feyenoord, zo weet De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan te melden in een video-item van de krant.

De chef Telesport noemt een aantal redenen waarom Potter liever in Rotterdam dan in Amsterdam aan de slag zou willen gaan. “Feyenoord staat er veel beter op en is veel beter georganiseerd."

“Potter heeft zijn bedenkingen bij Ajax. Hij vindt dat de organisatie daar niet goed staat. Bij Chelsea was dat ook zo en dus wil hij dat de volgende club organisatorisch helemaal in orde is. En dat is Feyenoord.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van der Kraan denkt wel dat Potter het liefst voor een dienstverband bij Manchester United kiest. “Als Man United Erik ten Hag ontslaat en ze benaderen Potter, dan kiest hij daarvoor.” Een opmerkelijke uitspraak van Van der Kraan, daar het bij Manchester United ook bestuurlijke chaos is momenteel.

De beste papieren voor het hoofdtrainerschap bij Feyenoord zijn echter in handen van Marino Pusic. De voormalig assistent van Arne Slot is momenteel hoofdtrainer bij Shakhtar Donetsk, maar kan terugkeren in Nederland.

“Hij zit natuurlijk met de club in een lastige situatie, vanwege de oorlog in Oekraïne. Zijn familie woont nog in Nederland en zijn zoon speelt in de jeugd bij Feyenoord.”

“Hij ligt daarnaast goed bij de spelers, is een people manager, deed het goed in de Champions League, dus er zijn heel veel redenen voor Feyenoord om met hem in zee te gaan.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties