Nieuwe kapsels van Antony en Neres ‘doorn in het oog’ voor kappersbond

Woensdag, 13 januari 2021 om 13:02 • Laatste update: 13:12

In navolging van de Duitse collega’s heeft ook de Nederlandse kappersvereniging zijn verbazing uitgesproken over het feit dat ‘de coupes van voetballers en televisiesterren er regelmatig goed bijgeknipt uitzien’. De Duitse kappersbond reageerde dinsdag al verbolgen op het feit dat spelers uit de Bundesliga blijkbaar illegaal naar de kapper gaan, terwijl deze eigenlijk vanwege de strenge lockdown gesloten zijn.

Het NRC haalt aan dat afgelopen weekeinde verschillende spelers ‘met net bijgewerkte haardracht op de velden verschenen’. Zo heeft Ajax-aanvaller Antony voor de winterstop zijn kapsel laten blonderen, terwijl zijn ploeggenoot David Neres afgelopen week een foto plaatste van zijn nieuwe coupe. “Een doorn in het oog”, zo noemt een woordvoerder van de Nederlandse kappersvereniging de bijgepunte kapsels tegenover het NRC.

“Bij voetballers en televisiesterren zien we regelmatig dat de coupes er goed bijgeknipt goed uitzien”, gaat een zegsman van de Nederlandse kappersbond verder. “Dat is extra zuur voor onze leden die niet in aanmerking komen voor een financiële steunregeling, maar wel dicht zijn. Sommige kappers kunnen daardoor de hypotheek, huur of boodschappen niet meer betalen. Dat is schrijnend. Ik zag wel dat onze premier aan een knipbeurt toe is - zo hoort het. Wij zien liever alleen maar uitgegroeide en warrige kapsels op televisie.”

Hiermee volgt de Nederlandse kappersbond het voorbeeld van de Duitse collega’s, die in een open brief aan de Duitse voetbalbond (DFB) vroeg om op te treden tegen de frisse kapsels. “Het heeft ons enorm verbaasd dat een overgrote meerderheid van de spelers uit de Bundesliga de laatste speelronde het veld betrad met een fris kapsel", aldus de bond, die suggereert dat dergelijke kapsels alleen gecreëerd kunnen worden door 'professionele kappers met professionele apparatuur'. "Frisse kapsels bij voetbalsterren zetten de hele bedrijfstak onder druk. Veel kappers worden bedreigd met een faillissement. Het is een groot voorrecht voor de Bundesliga dat in tijden van een pandemie doorgespeeld mag worden. Het is tijd om een voorbeeld te stellen tegen dit soort zwartwerk.”

In Duitsland geldt sinds woensdag 16 december een lockdown, waardoor de kappers momenteel gesloten zijn. De Nederlandse regering besloot een dag eerder al de meeste winkels, alle scholen en andere instellingen zoals theaters en musea te sluiten tot in ieder geval 19 januari te sluiten. Premier Mark Rutte kondigde dinsdagavond aan dat deze lockdown in ieder geval nog met drie weken verlengd zal worden, wat betekent dat ook de kappers voorlopig nog gesloten zullen zijn.