Ten Hag vindt situatie rond Ajax-spits ‘doodzonde’: ‘Dat is bijzonder spijtig’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 14:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:32

Ajax is er nog steeds niet in geslaagd om Brian Brobbey langer aan de club te binden. De kans bestaat dat de achttienjarige aanvaller na dit seizoen transfervrij vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA. Op de persconferentie voorafgaand aan de topper tegen PSV van zondag wordt aan trainer Erik ten Hag of hij zich ergert aan de situatie rondom Brobbey, die onlangs pas zijn debuut maakte in de hoofdmacht van de Amsterdamse club.

"Ergernis is niet het juiste woord", zo verklaart Ten Hag vrijdagmiddag op de persbijeenkomst in Amsterdam. "Het is spijtig voor Ajax. We hebben toch een vooraanstaande jeugdopleiding in de wereld. We kunnen ons echt bij de top scharen. Ajax brengt heel veel spelers voort. Iedere keer probeer je weer spelers naar het eerste elftal te brengen en je ziet dat het een springplank is naar topclubs in Europa. Kijk naar Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek. En ga zo maar door. Ik kan nog een hele lijst verder opnoemen."

"Dan vind ik het heel spijtig dat een speler (Brobbey, red.) een jaar of tien in de jeugdopleiding heeft gezeten. Ook omdat het een offensieve speler is, daar heeft Ajax er ook heel veel van voortgebracht. Maar op een gegeven moment gaan ze hier dan toch te vroeg weg", geeft Ten Hag als waarschuwing mee aan de jonge aanvaller. "We hebben hem opgetraind, ook bij Jong Ajax. Hem daar wedstrijden laten spelen en ook betrokken bij het eerste elftal vanaf de zomer. Maar dan is het bijzonder spijtig dat er nog steeds geen handtekening staat."

Ten Hag wil overigens zijn invloed wat betreft Brobbey niet overschatten. "De keuze is aan hem, het is zijn carrière. We zijn ook op een punt gekomen, je moet alles respecteren. Hij heeft het recht om ook met andere clubs te praten. Doodzonde is het wel, want zoals ik zeg: het is een jongen uit deze omgeving, met Amsterdamse roots. Dan zou het ook het mooiste zijn om hier je carrière te starten. Om vervolgens ooit, als je geslaagd bent, die volgende stap te maken", zo adviseert de Ajax-coach.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet zich tijdens een interview over het aantrekken van Sébastien Haller eerder deze vrijdag al uit over de contractsituatie van Brobbey. "We zijn al heel lang bezig om zijn contract te verlengen", zo klinkt het bij Ajax TV. "Dat willen wij nog steeds heel graag, maar tot op heden is het nog niet gelukt. Hij heeft een aflopend contract en mag nu met andere clubs praten, dat is zijn goed recht." Overmars benadrukt echter dat Ajax niet te lang kan wachten op de definitieve beslissing van Brobbey aangaande zijn toekomst. Het is mijn verantwoordelijkheid dat er straks wel een spits met kwaliteit staat. Het moet niet zo zijn dat het straks als het 30 januari is, er nog steeds blessuregevallen zijn en we niemand voorin hebben. Dan moet je keuzes naar voren halen en dat hebben we nu gedaan met Haller. Het laat echter wel onverlet dat we nog steeds door willen met Brobbey."