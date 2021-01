Komst Haller sluit deur voor Brobbey niet bij Ajax: ‘We willen met hem door’

Vrijdag, 8 januari 2021

Directeur voetbalzaken Marc Overmars is blij dat Ajax er eindelijk in is geslaagd om Sébastien Haller naar Amsterdam te halen. De van West Ham United overgenomen spits stond al vaker op het lijstje van de technische leiding, maar dat resulteerde tot nu toe niet in een deal. Overmars vindt het verantwoord dat Ajax een recordbedrag van 22,5 miljoen euro neerlegt voor de 26-jarige Haller.

"Hij stond al langer tijd op onze lijst", verklapt Overmars vrijdag in een interview met Ajax TV. "We hebben hem ook al meerdere malen benaderd. Een paar jaar geleden en afgelopen zomer nog. Het was bekend dat we voor een spits wilden gaan, maar dan moest het wel een spits zijn waarin iedereen gelooft en waar je vol voor gaat. Dat lukte toen niet. Nu met alle problemen die we voorin hebben, kwam dit qua timing heel goed uit." Haller tekende bij Ajax tot medio 2025 en traint waarschijnlijk later deze vrijdag al mee met de selectie van trainer Erik ten Hag.

Ondanks de coronacrisis en de bijbehorende problemen in financieel opzicht heeft Overmars geen moeite met de transfersom die voor Haller is afgesproken. "Als we denken dat het goed is, geven we liever iets teveel uit, dan dat we voor de goedkope oplossing gaan. We konden genoeg spitsen huren, maar die waren niet fit. Dan ga je prutsen. Dit is echt voor de langere termijn." Overmars hoopt dat Haller, die vóór vrijdag 12.00 uur moet zijn ingeschreven bij de KNVB, zondag kan debuteren tegen PSV. "Zijn fysieke gesteldheid is in ieder geval goed. Hij speelde vrijwel wekelijks bij West Ham."

Marc Overmars: 'Het is nog niet gelukt maar we willen met hem door’

Overmars hoopt dat Haller qua start het voorbeeld volgt van de in 2018 aangetrokken Dusan Tadic. "In zijn eerste seizoen bij ons maakte Dusan volgens mij uiteindelijk 25 goals. Dat is het droomscenario", aldus de Ajax-bestuurder, die ondanks de komst van Haller voldoende toekomst ziet voor Brian Brobbey. "We zijn al heel lang bezig om zijn contract te verlengen. Dat willen wij nog steeds heel graag, maar tot op heden is het nog niet gelukt. Hij heeft een aflopend contract en mag nu met andere clubs praten, dat is zijn goed recht." Overmars benadrukt echter dat Ajax niet te lang kan wachten op de definitieve beslissing van Brobbey aangaande zijn toekomst.

"Het is mijn verantwoordelijkheid dat er straks wel een spits met kwaliteit staat. Het moet niet zo zijn dat het straks als het 30 januari is, er nog steeds blessuregevallen zijn en we niemand voorin hebben. Dan moet je keuzes naar voren halen en dat hebben we nu gedaan met Haller. Het laat echter wel onverlet dat we nog steeds door willen met Brobbey", zo geeft Overmars mee aan de pas achttienjarige aanvaller van Ajax, die eerder dit seizoen zijn debuut maakte in de hoofdmacht van de Amsterdamse club.