De Telegraaf: Ajax gaat vol voor Sébastien Haller

Donderdag, 7 januari 2021 om 08:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:15

Ajax wil Sébastien Haller op korte termijn presenteren als nieuwe spits, zo weten De Telegraaf en Voetbal International donderdagochtend te melden. Trainer Erik ten Hag heeft dringend behoefte aan een extra aanvaller, daar Klaas-Jan Huntelaar, Brian Brobbey en Lassina Traoré met uiteenlopende blessures kampen. De ochtendkrant denkt dat Ajax in eerste instantie denkt aan een huurdeal voor Haller, die bij West Ham United over een contract tot medio 2024 beschikt.

Het lijkt waarschijnlijk dat Ajax met West Ham over een verplichte koopoptie gaat praten, zodat Haller aankomende zomer definitief terugkeert in de Eredivisie. Clubwatcher Mike Verweij oppert daarnaast het idee dat Haller direct wordt gekocht en dat de transfersom over meerdere jaren wordt uitgesmeerd. Het is nog onduidelijk wat de voorkeur heeft van the Hammers en of de Londense club bereid is om de Franse aanvaller tussentijds te laten vertrekken. Daarnaast moet in de komende dagen duidelijk worden of de Raad van Commissarissen akkoord gaat met de komst van de dure Haller, die volgens L'Équipe een prijskaartje van 25 miljoen euro om zijn nek heeft hangen.

De Telegraaf denkt dat de transfersom voor Haller een probleem zou kunnen vormen voor Ajax, zeker gezien de aanhoudende coronacrisis. Vanwege de problemen werd er vorig jaar afscheid genomen van verschillende werknemers, terwijl er daarnaast een tijdelijke salarisverlaging binnen de organisatie werd doorgevoerd. Het is dus afwachten of directeur voetbalzaken Marc Overmars met miljoenen wil smijten voor Haller, door Eintracht Frankfurt in 2019 voor vijftig miljoen euro verkocht aan West Ham. Overmars kreeg de 26-jarige spits in 2016 al eens aangeboden, maar de bestuurder achtte de destijds voor FC Utrecht uitkomende Haller niet goed genoeg voor Ajax.

Haller werkte bij FC Utrecht al twee jaar samen met Ten Hag en volgens Voetbal International heeft de aanvaller van West Ham wel oren naar een tussentijdse overstap richting Ajax. Mocht er een definitieve deal komen tussen beide clubs, dan is Haller in één klap de duurste aankoop van Ajax. Het record is momenteel nog in handen van David Neres, die in januari 2017 voor een maximaal bedrag van 22 miljoen euro werd overgenomen van het Braziliaanse São Paulo.