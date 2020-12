Van der Gijp doet dringend transferadvies: ‘Hij moet bij Feyenoord spelen!’

Jeroen van Poppel 18 december 2020 • Laatste update: 21:11

René van der Gijp is tijdens de wedstrijd in de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en FC Utrecht (5-4) onder de indruk geraakt van Gyrano Kerk. De aanvaller van de Domstedelingen was met zijn snelheid een plaag voor de defensie van de Amsterdammers en zorgde met een lange rush vlak na rust voor de assist bij de 2-2. Van der Gijp ziet in Kerk de ideale counterspits, die volgens hem perfect zou passen bij Feyenoord.

"Als je een beetje op de counter speelt, zoals Feyenoord doet, dan heb je aan die Kerk echt een goede!", benadrukt Van der Gijp vrijdagavond in Veronica Inside. Kerk maakt niet alleen indruk met zijn sprintsnelheid. "Maar hij is ook sterk, de manier waarop hij Blind een keer wegzette", aldus de oud-rechtsbuiten, die ook een verbeterpunt heeft voor de 25-jarige aanvaller van FC Utrecht.

"Ik geloof ook, maar ik kan er nu helemaal naast zitten: hij is best wel vaak buiten adem", valt Van der Gijp op. "Dat moet ook wel, want hij maakt veel meters. Maar volgens mij kun je hem best wel conditioneel nog sterker krijgen, zodat hij nog vaker die versnelling (in kan zetten, red.)." Johan Derksen stipt aan dat Kerk nooit naar een 'topclub moet gaan die aanvallend speelt.' "Want dan moet hij in de kleine ruimte spelen", weet Derksen.

"Nee, hij moet bij Feyenoord spelen!", reageert Van der Gijp. "Of Dortmund. Nou is Dortmund misschien te hoog gegrepen, maar ik vind echt: je hebt een waanzinnige kluif aan hem." Derksen voegt toe: "Als hij ruimte heeft, is hij inderdaad levensgevaarlijk." Valentijn Driessen, die ook aanwezig is bij het praatprogramma, vond Kerk zondag ook al ijzersterk spelen tegen PSV (2-1 verlies). "Hij won het duel van Denzel Dumfries. Nou dat is geen slappe jongen", aldus Driessen.