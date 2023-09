Barcelona laat niets heel van Van Bommels Antwerp; Porto wint ook overtuigend

Dinsdag, 19 september 2023 om 23:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:48

Barcelona is de groepsfase van de Champions League gestart met een klinkende zege op het Royal Antwerp van Mark van Bommel. Dankzij João Félix (2x), Robert Lewandowski Jelle Bataille (eigen goal) en Gavi werd er een overtuigende 5-0 zege geboekt. In dezelfde groep was FC Porto met 1-3 te sterk voor Shakhtar Donetsk.

Barcelona - Royal Antwerp 5-0

Xavi koos ervoor om zijn basiself ten opzichte van de 5-0 zege op Real Betis slechts op twee posities te wijzigen. Ilkay Gündogan kwam in de ploeg voor Oriol Romeu en vormde een middenveld met Frenkie de Jong en Gavi, terwijl Raphinha als rechtsbuiten de voorkeur kreeg boven Ferran Torres. Bij Antwerp moest Gyrano Kerk genoegen nemen met een plek op de bank. Owen Wijndal, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen begonnen daarentegen wel in de basis.

Joaooooo Félix! ? Barcelona vindt het gaatje in de Antwerp-defensie en de Portugees schiet raak: 1-0! ??#ZiggoSport #UCL #BARANT pic.twitter.com/wxAgF7sHk8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 19, 2023

De Catalanen wisten de ban na tien minuten al te breken. João Félix werd vrijgespeeld na een flitsende aanval en schoot vervolgens in de korte hoek raak: 1-0. De marge werd in de achttiende minuut verdubbeld door Robert Lewandowski, die scoorde na een aanval uit het boekje. De Jong stuurde João Félix met een ragfijne steekpass de diepte in Lewandowski had de bal hierna voor het intikken na een voorzet op maat van de Portugees: 2-0. Luttele minuten later was ook de 3-0 al een feit, al viel doelman Jean Butez ditmaal niks aan te rekenen doordat een voorzet van Raphinha via de schouder van Bataille en eigen doel belandde.

Barça slaagde er na rust in de score verder uit te breiden. Gavi kreeg de bal na een scrimmage voor zijn voeten en joeg de bal vervolgens onberispelijk in de bovenhoek: 4-0. De ploeg van Xavi weigerde gas terug te nemen. Ditmaal was het Raphinha met een afgemeten voorzet op João Félix, die bij de tweede paal raak kopte: 5-0.

Shakhtar Donetsk - FC Porto 1-3

De thuisploeg, die onder leiding stond van de Nederlandse trainer Patrick van Leeuwen, keek binnen tien minuten al tegen een achterstand aan. Galeno toonde zich het meest alert door uit de rebound van dichtbij af te ronden: 0-1. Shakhtar kwam echter al snel weer langszij via Kevin Kelsy, die een voorzet van Yukhym Konoplya tegen de touwen kopte: 1-1. De bezoekers liepen binnen het half uur uit alsnog uit naar een ruime voorsprong. Galeno strafte slordig balverlies van de Oekraïners eerst voor het eigen zestienmetergebied af, waarna Mehdi Taremi vogelvrij de 1-3 binnen kon schieten.