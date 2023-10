Scoringsprobleem leidt tot derde doelpuntloze gelijkspel op rij voor Van Bommel

Zondag, 1 oktober 2023 om 07:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:52

Royal Antwerp is zaterdagavond opnieuw tegen puntenverlies aangelopen in de Belgische Pro League. De ploeg van trainer Mark van Bommel kwam op bezoek bij KV Mechelen niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Het is de derde (!) wedstrijd op rij dat de Nederlands getinte equipe blijft steken op een doelpuntloos gelijkspel. Door de remise laat Antwerp het bovendien na om de top drie binnen te dringen.

Bij Antwerp begonnen Owen Wijndal, Gyrano Kerk, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen in de basis. De herhaling van de bekerfinale, die met 0-2 werd gewonnen door de ploeg van Van Bommel, kon beide kanten op. In de tweede helft forceerde Antwerp de ene na de andere corner, maar was het Lion Lauberbach die aan de overkant de beste mogelijkheid kreeg namens Mechelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks het derde doelpuntloze gelijkspel op rij maakt Van Bommel zich nog geen zorgen over zijn ploeg. "We hebben al zes clean sheets deze competitie, we spelen al een paar wedstrijden goed, alleen vallen de doelpunten momenteel niet", stelde hij na afloop. "Ik maak me pas zorgen als we geen kansen creëren en we niet goed zijn aan de bal, en dat is nu niet het geval."

Het is voor de vierde wedstrijd op rij dat Antwerp niet tot scoren weet te komen. Eerder gebeurde dat tegen FC Barcelona, RWDM en KAA Gent. Dat overkwam Van Bommel nog niet eerder als trainer van Antwerp. Komende woensdag wacht in eigen huis de Champions League-ontmoeting met Shakhtar Donetsk en staat de druk er meteen goed op voor Van Bommel.