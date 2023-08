Van Bommel bereikt Champions League-groepsfase na cruciale goal Kerk

Woensdag, 30 augustus 2023 om 22:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:01

Royal Antwerp heeft zich geplaatst voor de groepsfase van Champions League. De ploeg van trainer Mark van Bommel won mede dankzij een cruciale treffer van Gyrano Kerk met 1-2 van AEK Athene. De Grieken kwamen vlak voor tijd op 1-1, waarna Michel-Ange Balikwisha voor de Belgische ontlading zorgde. Na de 1-0 zege in Antwerpen vorige week was dat ruim voldoende om het felbegeerde ticket voor het miljardenbal te grijpen. Net als Antwerp heeft ook FC Kopenhagen zich geplaatst voor de groepsfase. De Denen wonnen vorige week met 0-1 van Raków en hielden in eigen huis stand: 1-1.

Aan de kant van AEK stond Domagoj Vida in het hart van de verdediging. De Kroaat schakelde zijn ex-club Dinamo Zagreb in de vorige ronde hoogstpersoonlijk uit via een treffer diep in blessuretijd (2-2). Op het middenveld kreeg Nordin Amrabat een basisplaats. Steven Zuber en Ezequiel Ponce vormden het spitsenkoppel. Voormalig AZ'er Levi García moest geblesseerd toekijken. Aan de kant van Antwerp plaatste Van Bommel twee Nederlanders in de basisopstelling: Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen. Laatstgenoemde werd geflankeerd door Arbnor Muja (rechts) en Balikwisha (links). Toby Alderweireld leidde de Antwerpse verdediging. Kerk moest het doen met een reserverol, terwijl Jelle Bataille ontbrak na zijn rode kaart in de heenwedstrijd.

Het begin van de wedstrijd was voor Antwerp, dat in de persoon van Muja voor het eerste gevaar zorgde. Zijn schot vanaf links was een prooi voor AEK-goalie Cican Stankovic. Met name Balikwisha zorgde voor dreiging, terwijl AEK de kat uit de boom keek. Uit het niets kregen de Grieken een prima mogelijkheid om op voorsprong te komen. Antwerp-doelman Jean Butez speelde de bal zomaar in de voeten van Orbelín Pineda, waarop de nummer 10 van AEK het probeerde met een schot. Butez maakte zijn fout goed door de inzet van de Mexicaan te keren. AEK kwam vervolgens in een goede fase terecht waarin het Antwerp onder druk zette. Het leverde echter geen grote kansen op, terwijl Antwerp in aanvallend opzicht ook steeds minder zijn tanden liet zien.

In het eerste kwartier na rust kregen beide ploegen kansen op de openingstreffer. Pineda leek Zuber in staat te stellen om te scoren, maar dat voorkwam Alderweireld met een uiterste ingreep. Aan de andere kant was de kans voor Antwerp nog veel groter. Muja had de bal op nog geen meter voor een leeg doel voor het inschieten, maar maaide volledig over de bal. Het volgende slechte nieuws kwam toen duidelijk werd dat Alderweireld vanwege een schouderblessure vervangen moest worden.

Twintig minuten voor tijd kwam Antwerp op voorsprong. Een verre inworp van Sam Vines deed Balikwisha naar de achterlijn sprinten, waar hij net op tijd was om voor te geven op Kerk. Vlak voor het doel kreeg hij een niet te missen kans: 0-1. In minuut 90 kwam AEK langszij Sergio Araujo, die van dichtbij raak schoot. AEK zette aan en de leverde grote ruimtes op voor Antwerp. Balikwisha liet zien hoe snel hij was en schoot Antwerp in blessuretijd naar de zege: 1-2.

FC Kopenhagen - Raków 1-1

Kopenhagen boekte vorige week een zeer perspectiefrijke zege in Polen dankzij een eigen treffer van Bogdan Racovitan (0-1). In het eigen Parken Stadion was Kopenhagen in de openingsfase de bovenliggende partij, al kwam het goed weg toen Giannis Papanikolaou rakelings over schoot. Uit het niets kwamen de Denen tien minuten voor rust op voorsprong. Denis Vavro zag doelman Vladan Kovacevic te ver naast zijn doel staan, liet de bal een keer stuiteren en schoot vanaf een meter of dertig heerlijk raak: 1-0. Voormalig NEC'er Jordan Larsson trof ogenblikken later de lat voor de thuisploeg. Na rust zat het Raków niet mee. Zo trof Vladyslav Kochergin de paal en stuitte Fabian Piasecki op Kamil Grabara. De goalie van Kopenhagen had even later geen antwoord op een schot van Lukasz Zwolinski, maar daar bleef het bij.