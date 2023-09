Vincent Janssen mist twee (!) strafschoppen bij punten morsend Royal Antwerp

Zaterdag, 23 september 2023 om 23:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:29

Royal Antwerp is zaterdagavond blijven steken op een teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen RWDM. Vincent Janssen speelde een negatieve hoofdrol door na rust twee strafschoppen te missen. Antwerp blijft door de remise steken op een vijfde plaats in de Jupiler Pro League. KRC Genk en Union Sint-Gillis kunnen de ploeg van trainer Mark van Bommel zondag passeren op de ranglijst.

Bijzonderheden:

Antwerp begon met Janssen en Jurgen Ekkelenkamp in de basis, terwijl Owen Wijndal en Gyrano Kerk genoegen moesten nemen met een invalbeurt in de tweede helft. The Great Old kreeg in de 63ste minuut de kans om op voorsprong te komen nadat de bal op de stip ging vanwege een overtreding van Mickael Biron op Janssen. Doelman Théo Defourny wist de penalty van de Nederlander vervolgens echter te stoppen. Janssen kreeg een kwartier voor tijd een nieuwe kans vanaf elf meter doordat Wijndal in de zestien gehaakt werd. De spits koos nu de andere hoek, maar moest toezien hoe Defourny zijn inzet opnieuw wist te pareren.

