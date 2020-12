Van Halst, Driessen en Kwakman vallen over woorden van Erik ten Hag

Erik ten Hag ziet aanknopingspunten na de voor Ajax teleurstellend geëindigde groepsfase van de Champions League. De trainer erkent dat zijn ploeg over zes wedstrijden 'te weinig' heeft geleverd om door te stoten naar de achtste finales en dat overwintering er 'zeker wel' in zat voor Ajax. "Maar je kunt er ook positiviteit uit halen dat we heel dichtbij zijn en dat we en team hebben met potentie", stelt Ten Hag bij Ziggo Sport.

"Daar moeten we mee verdergaan, als eerste in de Eredivisie", blikt de oefenmeester vooruit. Hij krijgt vervolgens de vraag of hij verrast was door het afwachtende spel van Atalanta, een ploeg die normaliter bekendstaat om aanvallend voetbal. "Nou, verrast, je houdt met alle scenario’s rekening. Ze doen het niet vaak, maar je moet erop antwoorden en het duurde te lang voordat wij mensen in de frontlinie kregen", merkt Ten Hag op. Op de persconferentie geeft Ten Hag wel toe dat hij dacht dat Atalanta aanvallender zou spelen. Hij typeert het spel van de tegenstander als 'compact, defensief en afwachtend'.

In het interview met Ziggo Sport vertelt Ten Hag verder dat zijn ploeg nooit een goed antwoord vond op het spel van Atalanta. "Je weet dat ze goed georganiseerd kunnen voetballen en kunnen tegenhouden. Dan moet je meerdere mensen hoger op het veld krijgen en het duurde veel te lang voordat we dat voor elkaar kregen. Anderzijds is het ook Champions League-niveau, dus speel je er niet zo makkelijk doorheen", weet hij. Analist Jan van Halst vindt echter dat Ten Hag overdrijft hoe defensief Atalanta opereerde.

"Dit is gewoon onzin. Natuurlijk hanteerde Atalanta geen volle pressing, maar ze stonden ook niet met de kont in het zestienmetergebied. Absoluut niet", oordeelt de oud-voetballer na het zien van het interview met Ten Hag. "Ajax kwam gewoon kwaliteit tekort. Het is een grote teleurstelling, nog los van alle miljoenen die ze mislopen. De Europa League is een troosttoernooi voor ze." Bij Veronica erkent Ten Hag 'doodziek' te zijn van de uitschakeling, maar bij Ziggo Sport spreekt hij met enig optimisme over een toekomst in de Europa League.

"Dat kan ook een schitterend toernooi zijn, maar ons streven was natuurlijk helder: overwinteren in de Champions League. Dat is niet gelukt, maar we gaan met evenveel plezier, nee, dat moet ik niet zeggen, want de Champions League is echt mooier, maar de Europa League is ook aantrekkelijk", aldus Ten Hag, die voor de wedstrijd ook al aangaf dat de Europa League 'ook mooi' is en dat zijn ploeg 'daarin kun je ver reiken', uitspraken die tot verbazing leidden bij de analisten van Voetbalpraat op FOX Sports.

"Dat is toch iets wat je pas achteraf brengt? Ik dacht toen ik het las van: hè?", aldus Leo Driessen woensdagavond bij het praatprogramma, na de nederlaag van Ajax. "Die trainers hebben zoveel persconferenties tegenwoordig, op een gegeven moment zeggen ze ook maar wat", meent Kees Kwakman. "Daar gaan spelers niet sneller of minder hard van rennen. Het is wel realistisch en Atalanta komt met het sterkte elftal. Thuis lukt het Ajax sowieso niet in de Champions League, dat is ook apart. Het is ook ongunstig dat Atalanta niet zo aanvallend speelde als normaal."