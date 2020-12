Er was eigenlijk maar één Ajacied die echt een goede wedstrijd speelde

Ajax heeft zich woensdagavond niet weten te kwalificeren voor de achtste finales van de Champions League. In de Johan Cruijff ArenA had de ploeg van Erik ten Hag een overwinning op Atalanta nodig, maar het duel eindigde in een 0-1 nederlaag. Voetbalzone beoordeelt de spelers van Ajax die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen Atalanta

SPELER CIJFER André Onana 5 Noussair Mazraoui 6,5 Perr Schuurs 6 Lisandro Martínez 7 Nicolás Tagliafico 6 Davy Klaassen 5 Zakaria Labyad 4,5 Ryan Gravenberch 5 Antony 6 Brian Brobbey 6,5 Dusan Tadic 4,5 Quincy Promes 5

André Onana: 5

Bij hoge ballen oogde Onana niet altijd overtuigend. In minuut 34 wist hij een vrije trap van Papu Gómez nog ternauwernood weg te boksen; twintig minuten na de rust volgde opnieuw een niet al te zekere verwerking van een hoge bal, die resulteerde in een schot van Atalanta. Bij de daaropvolgende corner kwam Onana zijn doel uit zonder bij de bal te komen, maar dat bleef onbestraft.

Noussair Mazraoui: 6,5

Het inspiratieloze spel van Ajax was niet te wijten aan de rechtsback, die onder druk sterk was in de passing en met zijn voortzettingen bijdroeg aan het aanvallende spel van Ajax. Wel verloor Mazraoui in de eerste helft vijftien keer de bal, het hoogste aantal van alle Ajacieden. Het tweede bedrijf begon voor Mazraoui met enkele goede onderscheppingen, waarna hij de bal blokte bij een schot van Pessina vanbuiten het strafschopgebied. Uiteindelijk leidde een onhandige kopbal van Mazraoui wel tot de uitbraak waaruit Atalanta de 0-1 maakte.

Perr Schuurs: 6

Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd was het Schuurs aan wiens aandacht Luis Muriel was ontsnapte, voordat de 0-1 viel. De invaller kon makkelijk weglopen bij de verdediger, die te laat reageerde. Daarvoor speelde Schuurs een prima wedstrijd. Hij kende een van zijn beste momenten in de dertiende minuut, toen hij Duván Zupata tijdens een dreigende solo van de bal zette in het strafschopgebied. Schuurs won een belangrijk duel op de zestienmeterlijn in de achttiende minuut en was met name in de eerste helft rustig onder druk van Atalanta.

Lisandro Martínez: 7

Een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax. Dat de ploeg van Erik ten Hag het voetballende vermogen en de aanvallende inbreng van Daley Blind miste, was helder. In verdedigend opzicht deed Martínez het echter prima als vervanger van de zieke Ajacied. Belangrijk was bijvoorbeeld zijn tackle in minuut 29 om Zapata van de bal te krijgen, zijn sliding om een voorzet van Matteo Pessina na een uur te onderscheppen en de kopbal waarmee hij een minuut later ook anticipeerde op een voorzet van Berat Djimsiti .

Nicolás Tagliafico: 6

Toen Tagliafico het veld verliet na iets meer dan een uur, had hij zes keer de bal veroverd: op dat moment had niemand van Ajax dat vaker gedaan. De linksback kwam niet vaak in de problemen, al incasseerde hij wel een gele kaart voor een overtreding op Hans Hateboer in de tweede helft. Tagliafico werd vervangen door Klaas-Jan Huntelaar in de hoop de wedstrijd te kantelen, wat niet gebeurde.

Davy Klaassen: 5

Een kwartier voor tijd nam Klaassen de bal goed mee het strafschopgebied in toen hij werd bereikt door Huntelaar, maar hij handelde veel te onbesuisd voor het doel. De kans had een doelpunt moeten opleveren. In de eerste helft veroverde Klaassen zesmaal de bal, het hoogste aantal bij Ajax, en verloor hij het leer één keer, het laagste aantal. Desondanks was zijn aanvallende bijdrage erg beperkt en dat kwam ook doordat zijn ploeggenoten op het middenveld een stuk minder zuiver in de passing waren dan hij was. In de tweede helft was er ook niets meer over van 'balveroveraar' Klaassen.

Davy Klaassen mist een grote kans op de 1-0

Zakaria Labyad: 4,5

Voor een nummer tien van Ajax ging er te weinig dreiging en creativiteit uit van Labyad. Hij was niet veel in het spel betrokken en als dat wel zo was, volgde zelden een gevaarlijke steekpass. Labyad creëerde geen enkele kans, al leverde hij na een uur wel een gevaarlijke indraaiende corner af. Na iets meer dan een uur werd Labyad afgelost door Jurgen Ekkelenkamp.

Ryan Gravenberch: 5

Zijn tweede gele kaart, nadat hij zijn arm in het gezicht van Gómez zwaaide, maakte na 78 minuten een einde aan de wedstrijd van Gravenberch. En al te gelukkig optreden kende hij sowieso niet. Voordat hij zijn eerste gele kaart pakte, werd hij van de bal gezet door Zapata en corrigeerde hij dat met een onnodige overtreding. De voortzettingen van Gravenberch kende wisselend succes, maar hij was overwegend zuiver in de passing.

Antony: 6

De buitenspeler kende een wisselvallige eerste helft. Hij was geregeld ongelukkig in zijn acties, door zich vast te lopen of de bal te missen, maar kende ook goede momenten: halverwege de eerste helft hield Antony de bal met een fraaie hakbal op Klaassen binnen de lijnen en in de blessuretijd leverde hij een voorzet op Brobbey waar de eerste serieuze kans uit voortkwam. In de tweede helft volgde een goede steekpass op Tadic, die buitenspel zou hebben gestaan bij zijn kans, en droeg hij met een snelle pass bij aan de grote kans voor Klaassen, een kwartier voor tijd.

Brian Brobbey: 6,5

De achttienjarige aanvaller, die verrassenderwijs in de basis begon, deed veel om betrokken te raken bij het spel. Hij kwam veelal terug uit de spitspositie om zijn ploeggenoten te ondersteunen op het middenveld. Als aanspeelpunt en in de duels was Brobbey sterk. In de blessuretijd van de eerste helft kwam hij met een goed getimede kopbal, die werd gekeerd door doelman Pierluigi Gollini. In de slotfase liep hij een blessure op, die ervoor zorgde dat Promes in de tweede helft begon.

De kans van Brian Brobbey vlak voor rust

Dusan Tadic: 4,5

De linksbuiten van Ajax was veelal balvast, maar daar was bijna alles mee gezegd. Hij kwam nauwelijks in het spel voor en haalde soms het tempo uit de aanvallen van Ajax. Tadic bracht veel te weinig voor Ajax. Van zijn acht voorzetten slaagde er slechts één; kansen creëerde hij niet. Als aanvoerder nam Tadic zijn ploeg in de moeizame wedstrijd niet bij de hand.

Quincy Promes: 5

Een heel gelukkige invalbeurt kende Promes niet. Hij stond weliswaar aan de basis van de grote kans die Klaassen een kwartier voor tijd om zeep hielp, maar het gebeurde ook meermaals dat Promes de bal inleverde op potentieel kansrijke momenten voor de thuisploeg. Ajax hoopte op een aanvallende bijdrage van de frisse invaller, maar die kwam er niet.