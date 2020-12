Erik ten Hag verrast met basisplaats Álvarez tegen Liverpool

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax bepaald voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen Liverpool. De oefenmeester verrast door Edson Álvarez een basisplek te geven. De middenvelder speelt met de punt naar achteren en wordt geflankeerd door Ryan Gravenberch en Davy Klaassen. Dusan Tadic is de spits van Ajax. De aftrap is om 21.00 uur.

Doordat Ten Hag teruggrijpt naar een opstelling met Tadic in de spits, komt een plek in het elftal vrij voor Antony, die samen met David Neres de vleugelposities van Ajax bezet. Lassina Traoré verhuist naar de bank. Tegen FC Emmen (0-5 winst) kreeg Neres nog rust, al speelde hij uiteindelijk meer dan een half uur als invaller. Daley Blind en Nicolás Tagliafico namen in Drenthe helemaal geen deel aan de wedstrijd, maar zijn nu terug in de basis. Doelman André Onana vindt voor zich onder meer Noussair Mazraoui, tegen Emmen nog spelend als gelegenheidslinksback, aan de rechterkant van de verdediging.

Door de basisplaats van Álvarez is er geen plek voor Zakaria Labyad. Ajax behoudt ongeacht het resultaat tegen Liverpool uitzicht op overwintering in de Champions League. Mochten de Amsterdammers onderuit gaan op Anfield, dan nog kunnen ze zich bij een zege op Atalanta in eigen huis plaatsen voor de volgende ronde. Mocht Atalanta dinsdagavond zelf winnen van FC Midtjylland, dan is Ajax alleen gebaat bij een zege tegen Liverpool; een punt levert dan niets op. Ten Hag verklaarde maandag op de persconferentie dat de tussenstand van het duel in Bergamo in de gaten gehouden zal worden door Ajax.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Álvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.