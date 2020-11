Naam van Nederlandse opvolger voor Onana genoemd bij FOX Sports

André Onana wordt al langere tijd gelinkt aan stap omhoog, maar staat voorlopig nog altijd onder contract bij Ajax. Marciano Vink stelt in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports dat het voor de 24-jarige doelman ‘wachten is tot er een plekje vrijkomt’. Mocht Onana vertrekken, moet Ajax volgens Hans Kraay junior Joël Drommel van FC Twente aantrekken als zijn opvolger.

Onana beleefde zaterdag geen drukke avond tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen, die Ajax met 0-5 won. FOX Sports toonde beelden waarop te zien was hoe Onana er alles aan deed om zichzelf warm te houden. “Ja, ik zag die beelden, hè. Hij heeft een half dansje gedaan rond de middencirkel”, geeft Vink te kennen. “Het is lastig. Toch moet hij scherp blijven voor dat ene schot. Uiteindelijk krijgt hij er één. Hij heeft alle ledematen gerekt, de samba. Het is gewoon negentig minuten jezelf vermaken.”

“Ik kan mezelf voorstellen dat hij denkt: doe mij maar even een club in Engeland of Italië na dit soort wedstrijden”, zo haakt presentator Milan van Dongen in. “Het probleem is dat 99 procent van de buitenlandse topclubs voorzien zijn”, reageert Vink. “De Donnarumma’s, je hebt zoveel topkeepers. Ik denk dat Ajax super blij mag zijn dat ze een wereldkeeper hebben. Het is wachten tot er een plekje vrijkomt. En dat ze dan ook nog jou in beeld hebben en jij in de Champions League fantastische reddingen maakt, want zo werkt het.”

“Dan hebben ze de volgende keeper al klaar, hè. Joël Drommel wordt de opvolger van Onana”, gaat Kraay daarna verder. Vink vraagt wat Ajax dan moet doen met Kjell Scherpen, die ruim een jaar geleden werd overgenomen van FC Emmen. Kraay: “Ik denk niet dat hij ooit de nummer één van Ajax wordt. Drommel is klaar om de opvolger van Onana te worden. Dat roep ik maar, op eigen titel.” Vink stelt dat het niet ‘in het beleid van Ajax zou passen’ als Scherpen opzij wordt geschoven. “Die is voetballend niet goed genoeg? Dat weet ik niet, hij heeft zichzelf enorm ontwikkeld.”

De eveneens aanwezige Gertjan Verbeek werkte bij FC Twente samen met Drommel. “Ik werd toentertijd bekritiseerd dat ik bij Twente heel snel de keeper eruit deed. Drommel was op een zijspoor beland, maar die heb ik er weer ingezet. Je kon op de training duidelijk zien wie er de betere keeper was. Ik moet zeggen dat Jorn Brondeel toen heel erg stijf stond van de zenuwen, dat helpt ook niet mee. Drommel is gewoon een hele goede keeper, maar hij moest gewoon vlieguren maken. Links en rechts legt hij de ballen heel makkelijk weg.”