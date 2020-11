Ajax dendert over Emmen heen bij eentonige generale voor Liverpool

Ajax heeft zich zaterdagavond niet bovenmatig ingespannen in aanloop naar de Champions League-kraker tegen Liverpool. De ploeg van trainer Erik ten Hag was oppermachtig tegen FC Emmen, dat met vijf tegendoelpunten nog goed wegkwam: 0-5. Davy Klaassen, Zakaria Labyad, Lassina Traoré, Jurgen Ekkelenkamp en Quincy Promes verzorgden allen één doelpunt.

Ten Hag wijzigde de opstelling van Ajax op drie plekken: Daley Blind, Nicolás Tagliafico en David Neres werden vervangen door Lisandro Martínez, Sean Klaiber en Antony. Hoewel FC Emmen in de openingsfase aardig stand hield en er af en toe zelf dreigend uit kwam, kwam Ajax na twintig minuten tot scoren. Klaassen ging diep vanuit het middenveld en werd met een steekbal bediend door Troaré, waarna hij de bal via het been van verdediger Miguel Araujo hoog in het doel schoot: 0-1.

Ook daarna bleef Ajax de aanval zoeken en na een klein half uur viel de tweede treffer van de avond. Klaassen verstuurde een hoge dieptebal op Labyad, die slim wegliep achter de defensie van FC Emmen. De pass was precies op maat en Labyad verlengde de bal met een knappe voetbeweging prachtig tot in de kruising: 0-2. Op slag van rust werd het 0-3 via Traoré, die een hoge voorzet van Antony vanaf rechts bij de tweede paal alert binnen tikte.

Zakaria Labyad op weg naar 0-2.

De comfortabele voorsprong bood Ten Hag gelegenheid om Dusan Tadic en Traoré in de rust te wisselen en Klaas-Jan Huntelaar en Quincy Promes een invalbeurt te gunnen. Ajax viel opnieuw naar hartenlust aan, maar had in de openingsfase van de eerste helft minder geluk in de afronding. Perr Schuurs mikte op de benen van keeper Felix Wiedwald, die even later ook een goede redding in huis had op een poging van invaller David Neres in de verre hoek.

In de 69ste minuut slaagde Ajax erin om een nieuw doelpunt te maken. Promes zette vanaf links voor, waar Huntelaar met kunst- en vliegwerk van de bal werd gehouden door Nikolai Laursen. In de rebound tikte de ingevallen Jurgen Ekkelenkamp van dichtbij binnen: 0-4. Daarna mocht de zeventienjarige Devyne Rensch zijn debuut maken bij Ajax en zag Huntelaar een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Even later mikte laatstgenoemde uit de draai net voorlangs. Een lage voorzet van Neres, die op rechts de achterlijn haalde, werd door Promes wel afgemaakt: 0-5. Promes was nog dichtbij zijn tweede, maar zag Wiedwald zijn afstandsschot op de lat tikken.