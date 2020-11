‘Feyenoord wil boven de dertig miljoen euro voor hem vangen’

Marcos Senesi vestigde zondag andermaal alle aandacht op zich door Feyenoord met een wereldgoal op gelijke hoogte te zetten tegen Fortuna Sittard (uiteindelijk 1-3 winst). De 23-jarige verdediger scoorde eerder dit seizoen al met een geweldige omhaal tegen ADO Den Haag (4-2 zege) en volgens clubwatcher Sinclair Bischop van RTV Rijnmond doet dat de vraagprijs van Feyenoord voor Senesi flink stijgen.

"Feyenoord wil uiteindelijk boven de dertig miljoen euro voor hem vangen", zegt Bischop in het praatprogramma FC Rijnmond. "Hij moet die Argentijnse ploeg in, hij zat bij de voorselectie (in oktober, maar hij viel af voor de definitieve selectie, red.), dat is jammer. Maar als je een bandje van hem maakt, met die omhaal tegen ADO Den Haag en dit soort treffers..."

Ook voormalig Feyenoord-spits Harry van der Laan, eveneens te gast in het programma, heeft hoge verwachtingen van Senesi. "Hij kan als een speer verdedigen, maar dit doelpunt maakt internationaal meer indruk dan zes goede tackles, bij wijze van spreken", aldus Van der Laan. "Dit is niet te geloven, dit gaat de hele wereld over. Zijn marktwaarde stijgt met de minuut. En hij is jong, het is een gozer die nog tien, twaalf jaar meekan als verdediger."

Robert Maaskant heeft zijn bedenkingen. "Ik kan me nog herinneren dat hij bij FC Emmen zijn debuut maakte, en weggleed...", aldus de trainer in ruste. "Heel Rotterdam zei dat hij er geen klote van kon. Iedereen. 'Wat hebben we nu toch weer in hemelsnaam gekocht?' Ik ken toevallig zijn makelaren vrij goed, door wie hij gevonden is, Henk Timmer en Henk van Ginkel, die echt wel weten wat voor vlees ze in de kuip hebben, en wat ze aanbieden aan bepaalde clubs. Nu is het allemaal hosanna. Iedereen is het weer vergeten dat hij er niks van kon."

Bischop stelt dat Senesi te hard werd afgerekend op zijn ongelukkige debuut tegen FC Emmen. "Hij moest toen op dat kunstgras in Emmen beginnen, dat was wel wat ongelukkig", zegt de journalist. "Je moest hem wat tijd gunnen."