‘Zou jij dat leuk vinden? Ze raken geen knikker en hij komt er nog niet in’

Donny van de Beek heeft vertrouwen in een doorbraak bij Manchester United. De middenvelder stond woensdagavond de gehele wedstrijd binnen de lijnen voor Nederland tegen Spanje (1-1), maar bij zijn club Manchester United is het Van de Beek niet vaak gegeven om negentig minuten in actie te komen. Na de interland, waarin hij het enige doelpunt van Oranje produceerde, vertelt Van de Beek aan de NOS dat hij het naar zijn zin heeft in Engeland.

Van de Beek bleef zaterdag nog negentig minuten op de bank zitten tijdens de uitwedstrijd tegen Everton (1-3 zege). Sinds zijn komst werd hij vijf keer als invaller gebruikt in de Premier League en eenmaal in de Champions League; zowel in de Champions League als de EFL Cup had hij tweemaal een basisplaats. "Het klinkt cliché, maar natuurlijk had ik nog meer willen spelen", erkent de middenvelder. "Ik heb het echt naar mijn zin. Het is een leuk elftal."

"We waren wat zoekende, maar hebben de laatste wedstrijd voor de interlandperiode gelukkig winnend afgesloten", doelt Van de Beek op de uitzege bij Everton. "Ik word heel goed opgevangen en geholpen door iedereen." De van Ajax overgekomen zomeraanwinst noemt zichzelf een 'geduldig mens'. "Maar je gaat er natuurlijk wel heen om zoveel mogelijk te spelen. Daar doe ik mijn best voor. In de minuten die ik heb gemaakt, heb ik wel laten zien dat ik wat kan toevoegen aan het team."

Ook van trainer Ole Gunnar Solskjaer hoort Van de Beek bemoedigende woorden, geeft hij aan. "Hij zegt dat ik geduld moet hebben en moet doorgaan met waar ik mee bezig ben. Hij ziet dat ik, als ik op het veld sta, een goede impact heb op het team. Hij zegt dat ik geduldig moet zijn en dat mijn tijd zeker zal komen", vertelt Van de Beek, die als invaller in zijn allereerste Premier League-wedstrijd tot scoren kwam tegen Crystal Palace (1-3 nederlaag). Het is tot dusver zijn enige doelpunt voor Manchester United.

Analist Rafael van der Vaart blijkt minder optimistisch dan Van de Beek zelf over diens situatie. "Het is gewoon helemaal niks daar. Je gaat erheen voor veel geld, maar hij speelt niet", concludeert de voormalig middenvelder. Pierre van Hooijdonk stipt aan dat Van de Beek 'eens in de twee weken' een basisplek heeft, maar daar neemt Van der Vaart geen genoegen mee. "Zou jij dat leuk vinden, eens in de twee weken? Ze raken geen knikker en hij komt er nog niet in", geeft hij aan. "Nee, maar hij heeft voor meerdere jaren getekend", antwoordt Van Hooijdonk. "Ik denk dat je ook een beetje geduld moet hebben."