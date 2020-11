Miedema verbaasd: ‘Dat is niet het leukste dier om mee vergeleken te worden’

Er staat geen maat op Vivianne Miedema. De aanvaller van het vrouwenteam van Arsenal kroonde zich vorige maand via een hattrick tegen Tottenham Hotspur (6-1 zege) tot topscorer aller tijden in de Engelse Women’s Super League: met 52 treffers passeerde Miedema de vorige recordhouder Nikita Parris (49 doelpunten). Haar scoringsdrift leidt tot veel aandacht van de buitenwereld en Miedema vertelt in een interview met the Guardian hoe ze daarmee omgaat.

De pas 24-jarige international van Oranje maakte dit seizoen al tien doelpunten in zes wedstrijden. Haar recordaantal van 52 treffers produceerde ze in minder dan drieënhalf jaar tijd: ze maakte in de zomer van 2017 de overstap van Bayern München naar Arsenal. Miedema had slechts 50 wedstrijden nodig om bovenaan de topscorerslijst te komen en dat is een aanzienlijk lager aantal dan haar voorganger Parris, die 110 duels speelde. Bovendien is Miedema met 70 doelpunten in 91 interlands de topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen.

Miedema ziet haar records als just another box ticked, vertelt ze in het interview. Met haar Schotse partner Lisa Evans, met wie ze samen op het veld staat bij Arsenal, grapt Miedema over de aandacht die komt kijken bij de opeenstapeling van records. "Als nummer negen hoort het erbij als je doelpunten maakt. En dat is nu eenmaal mijn belangrijkste taak", beseft de geboren Hoogeveense. "We maakten er vandaag nog wat grapjes over: de makkelijkste manier om ervoor te zorgen dat het stopt, is door gewoon te stoppen met doelpunten maken. Dan zou je niet meer zo nadrukkelijk in the picture staan. Maar je raakt er vanzelf aan gewend."

Met name op zondag 18 oktober, toen Miedema officieel de topscorerstitel aller tijden overnam in Engeland, vlogen de complimenten haar om de oren. "Natuurlijk ben ik blij met alles wat er over mij gezegd wordt, de sms'jes, de complimenten voor het breken van het record... Het voelt heel goed. Ik bereik wat ik altijd al heb willen bereiken en daar haal ik motivatie uit om nog beter te worden", geeft ze toe. Ze kan inmiddels beter omgaan met de complimenten dan voorheen. "In het begin was het wel vreemd. Om eerlijk te zijn wist ik een jaar geleden niet eens wat een GOAT (Greatest Of All Time, red.) was", lacht ze.

"Ik dacht: het is niet echt aardig dat mensen me een geit noemen. Dat is nou niet het leukste dier om mee vergeleken te worden. Lisa moest toen uitleggen was het echt betekent. Hoewel ik niet zoveel heb met individuele prijzen of records, voel je wel dat je gewaardeerd wordt. Daar zou iedere speler profijt van hebben", beaamt Miedema. Haar ontwikkeling heeft ze mede te danken aan haar obsessie voor voetbal, vermoedt de ster van Oranje. Ze begon op haar vijfde al met voetballen bij amateurclub HZVV in Hoogeveen. Doordat ze zo lang met voetbal bezig is geweest, is ze beter in staat om spelsituaties te begrijpen.

"Van jongs af aan ben ik altijd een voetbalmonster geweest. Ik heb zó veel voetbal gezien en zó vaak zelf gespeeld. Hoe vaker je bepaalde situaties meemaakt, hoe meer vertrouwen je krijgt in die situaties", vertelt Miedema, dit woensdag nog alle doelpunten voor Arsenal maakte in de wedstrijd tegen London City Lionesses (0-4 zege) in de Continental Cup. "Daarnaast voel ik me dit seizoen fitter dan ooit. Ik heb het gevoel dat ik in die situaties altijd kan uitvoeren wat ik in gedachten heb. En als de bal er niet in gaat, weet ik dat de volgende er wel in gaat. Die wetenschap zorgt ervoor dat ik rustig blijf voor het doel."

Hoe het komt dat Miedema dit seizoen zo fit is? "Ik moet te vaak trainen van ze", zegt ze gekscherend. "Nee, het heeft zeker te maken met de lockdown. Normaal gesproken heeft je lichaam tussen de seizoenen door niet zoveel tijd om te herstellen. Maar door de lockdown hadden we zes maanden de mogelijkheid om te werken aan de dingen waar we aan moesten werken. Ik heb hardlopen en de sportschool nooit leuk gevonden, maar ik vond de lockdown wel leuk. Lisa en ik konden wat voetbal kijken, samen hardlopen, we zijn gaan wandelen... Ik vond het heerlijk."

"Voor de hele ploeg kwam de lockdown gelegen", vervolgt Miedema, die in oktober nog werd verkozen tot Speler van de Maand in de Women's Super League. "Een pandemie en een lockdown komen natuurlijk nooit op het juiste moment, maar het was voor ons heel fijn om even op adem te komen." Miedema ging op bezoek bij haar schoonfamilie in Schotland en bezocht ook familie in Nederland. "Dit is mijn tiende seizoen op het hoogste niveau, maar ik heb nooit echt de tijd gehad voor mezelf en mijn familie. Het was heel fijn om die tijd nu wel te hebben. Ik heb er meer motivatie door gekregen om weer te gaan voetbalen en ervan te genieten."