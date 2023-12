Bizar scenario dreigt voor Oranje Leeuwinnen na pijnlijke sof op Wembley

Vrijdag, 1 december 2023 om 23:05 • Rian Rosendaal

De Oranje Leeuwinnen hebben vrijdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de UEFA Women's Nations League. De ploeg van bondscoach Andries Jonker kwam tegen Engeland verrassend op een 0-2 voorsprong, maar stapte alsnog met een 3-2 nederlaag van het veld op Wembley. Hiermee gooit Nederland een virtueel plaatsbewijs voor de Final Four jammerlijk weg.

Oranje begon onder toeziend oog van 75.000 bezoekers op Wembley sterk en brutaal aan de ontmoeting met Engeland, dat in september nog met 1-0 verloor van Nederland. Lineth Beerensteyn opende de score in de twaalfde minuut. De aanvaller werd vanaf rechts slim weggestoken door Victoria Pelova, was de Engelse defensie te slim af en rondde van dichtbij beheerst af: 0-1.

Beerensteyn had de smaak te pakken en tekende nog voor rust voor haar dertigste goal als international. De buitenspeler van Juventus pikte de bal net buiten de zestien op, trok het strafschopgebied in en knalde zonder na te denken raak: 0-2. Doelvrouw Mary Earps zag er overigens niet goed uit bij de uithaal van Beerensteyn in de 35ste minuut.

Raak! 0-1 voor Nederland door Lineth Beerensteyn. Ze ontvangt, neemt aan en rondt beheerst af tussen de Engelse verdedigsters.



Kijk live mee ? https://t.co/QWC8cI6ZZm#ENGNED pic.twitter.com/FSyogXAfxk — NOS Sport (@NOSsport) December 1, 2023

Nederland stond met de comfortabele voorsprong virtueel in de finaleronde van de Nations League. In de tweede helft ging het echter finaal mis voor Jonker en consorten. Engeland, afgelopen zomer verliezend WK-finalist, wilde het massaal aanwezig publiek niet teleurstellen en knokte zich knap terug.

Georgia Stanway bracht de spanning in de 58ste minuut terug en de achterstand werd slechts twee minuten later helemaal weggepoetst. Lauren Hemp maakte de 2-2 en liet Wembley bijna ontploffen. De Engelse vrouwen roken bloed, al hield het aangeslagen Nederland nog lang stand in de tweede helft. Toch moesten De Oranje Leeuwinnen in blessuretijd een forse domper incasseren: Ella Toone kroonde zich tot matchwinner met de 3-2.

Oranje stapte dus met een pijnlijke en gevoelige nederlaag van het veld. Engeland was dolblij met de late overwinning, omdat het elftal van bondscoach Sarina Wiegman in punten (negen) op gelijke hoogte komt met de Nederlandse vrouwen. De ontknoping volgt dinsdag, als Oranje het in Tilburg opneemt tegen België.

0-2! Wederom is het Lineth Beerensteyn ??



Een vlijmscherpe actie van de Hollandse spits. De Engelse keepster en tevens aanvoerster Mary Earps gaat vervolgens niet vrijuit en kan het verrassende schot van Beerensteyn niet keren.



Kijk live ? https://t.co/QWC8cI6ZZm#ENGNED pic.twitter.com/KDcXWaLmMv — NOS Sport (@NOSsport) December 1, 2023

Bizarre ontknoping dreigt

Het onderlinge resultaat zal dinsdag niet de doorslag geven, aangezien Oranje thuis met 1-0 won en vrijdag met 3-2 verloor in Engeland. De uitdoelpuntenregel is niet langer van kracht en bij een gelijke stand geeft het doelsaldo de doorslag. Nederland staat op +4 en de Engelsen op +1.

Nederland moet dinsdag eerst zelf zien te winnen van België om sowieso uitzicht te houden op de koppositie in groep 1 van League A. Saillant detail is dat Engeland en Schotland als Groot-Brittannië naar de Olympische Spelen gaan, waardoor de verwachting is dat de formatie van Wiegman aan het doelsaldo mag werken tegen het reeds uitgeschakelde Schotland. Op die manier dreigt dus een curieuze ontknoping voor de Oranje Leeuwinnen, al benadrukte Wiegman al dat Schotland geen cadeau's zal weggeven dinsdag.