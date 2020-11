Joël Drommel krijgt uitnodiging voor Nederlands elftal: ‘Echt bizar’

Bondscoach Frank de Boer heeft Joël Drommel toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal. De doelman van FC Twente vervangt Feyenoord-keeper Justin Bijlow, die zondagmiddag geblesseerd raakte. Het is de eerste uitverkiezing voor de 23-jarige Drommel, die wel al vier keer voor Jong Oranje uitkwam.

Met zijn uitverkiezing wordt Drommel beloond voor zijn goede ontwikkeling onder de lat bij de huidige nummer vier van de Eredivisie. Frank de Boer heeft naast Drommel de beschikking over Tim Krul (Norwich City) en Marco Bizot (AZ). Eerder moest Valencia-doelman Jasper Cillessen zich al afmelden voor het trainingskamp van Oranje, dat maandag van start gaat.

Indien Drommel ook daadwerkelijk minuten maakt bij het Nederlands elftal, dan is hij de eerste contractspeler van FC Twente sinds Quincy Promes in 2014 die voor Oranje uitkomt. De voormalige rechtshalf van FC Omniworld (dat nu Almere City FC heet) werd in 2014 aan de jeugdopleiding van FC Twente toegevoegd en is sinds eind 2017 de eerste keeper in Enschede.

"Ik kan het nog niet helemaal bevatten", reageert Drommel op de clubsite. "Ik zag Bijlow uitvallen en dan gaat het wel in je achterhoofd zitten, maar je probeert er dan alleen niet te veel aan te denken. Uiteindelijk werd ik gebeld, echt bizar. Hier verlang je naar, dit is een jongensdroom die uitkomt. Het is fantastisch dat dit nu werkelijkheid wordt." Voor Drommel is de oproep een bevestiging van zijn ontwikkeling. "Ik heb al veel meegemaakt in mijn loopbaan en in het begin veel kritiek gehad, dan is deze bekroning extra mooi."

Het Nederlands elftal speelt woensdag aanstaande in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam een oefenwedstrijd tegen Spanje (20:45 uur). Daarna komt Oranje in actie in twee Nations League-duels: zondag 15 november is Bosnië-Herzegovina te gast in Amsterdam -die wedstrijd begint om 18:00 uur- en woensdag 18 november speelt het Nederlands elftal in Chorzów de uitwedstrijd tegen Polen. De aftrap van dat duel is om 20:45 uur.

De definitieve selectie:

Keepers: Joël Drommel (FC Twente), Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich City)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Daley Blind (Ajax), Hans Hateboer (Atalanta), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (AZ), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Tony Vilhena (FK Krasnodar), Davy Klaassen (Ajax).

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ).