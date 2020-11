‘Van die drie zijn Erik ten Hag en Arne Slot nu onhaalbaar’

Voor FC Utrecht staat zondag een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen op het programma: de visite van Ajax aan de Domstad. De haat voor de Amsterdammers zit diep bij de aanhang en wordt van generatie op generatie doorgegeven. Gregoor van Dijk, ooit recordhouder rode kaarten in de Eredivisie, is van mening dat FC Utrecht zich minder moet laten leiden door sentimenten als men daadwerkelijk een aanval wil doen op de Nederlandse top. “Ik geloof erin dat FC Utrecht nog een stap kan maken.”

“De kunst is om op de juiste manier met alle emoties om te gaan”, meent Van Dijk, die tussen 2006 en 2010 voor FC Utrecht speelde, in gesprek met de NOS. “Als het draait, word je extra gemotiveerd door de supporters. Maar als het niet loopt bij de ploeg, is deze wedstrijd onder de aanhang nog veel belangrijker. Dan neemt de druk van buitenaf alleen maar toe. Die steun van de supporters mis je wel. Dat merk je zeker in zo’n wedstrijd.”

FC Utrecht is teleurstellend aan het seizoen begonnen. Het team verzamelde slechts negen punten uit de eerste zes duels en de achterstand op de top drie van de ranglijst van de Eredivisie is nu al enorm. “In mijn ogen is het voor de stap naar de top nog te vroeg. En AZ is op dit moment ook nog een stuk verder.” Daar kwam bovendien het vertrek van John van den Brom naar RC Genk bovenop. René Hake van Jong FC Utrecht zit zondag tijdelijk op de bank.

“Het zegt natuurlijk genoeg dat ze hem zo makkelijk hebben laten gaan”, benadrukt Van Dijk. “Als die klik er wel was, had de club zich bij de onderhandelingen wel anders opgesteld. Om het geld was het heus niet te doen.” De vraag is nu wie FC Utrecht als opvolger gaat aanstellen. Van Dijk ziet zijn ex-club op twee gedachten hinken “Als je een trainer zoekt die zijn ploeg aanspoort de mouwen op te stropen, heb je er zat. Maar als je echt goed voetbal wilt spelen, springen Erik ten Hag, Arne Slot en Wim Jonk er op dit moment bovenuit”, wijst hij op de hoofdtrainers van respectievelijk Ajax, AZ en FC Volendam.

“Van die drie zijn de eerste twee nu onhaalbaar. Maar dat is ook het dilemma voor de club. Als je verzorgd voetbal nastreeft, moet je ook echt zeker weten dat je dat kunt laten zien. Anders nemen de supporters daar geen genoegen mee en willen ze gewoon een ploeg zien die voor de punten knokt." Ajax en FC Utrecht ontmoeten elkaar voor de honderdste keer in de Eredivisie; de Amsterdammers wonnen 61 keer (19 remises, 19 nederlagen), waaronder de laatste drie onderlinge duels.