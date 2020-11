Edson Álvarez verrast: ‘Hij is op dit moment denk ik onze beste speler’

Edson Álvarez, Reza Ghoochannejhad, Sydney van Hooijdonk, Sean Klaiber en Teun Koopmeiners maken kans op de titel Fashion Player 2020, dus een van hen mag zich straks de best geklede voetballer van de Nederlandse velden noemen. In deze vijfdelige reeks laat Voetbalzone als officiële mediapartner van de Fashion Player Award 2020 steeds een van de genomineerden aan het woord. In aflevering vijf gaat de aandacht uit naar Álvarez. De verdediger van Ajax werkt keihard om zijn dure transfersom van 15 miljoen euro te rechtvaardigen en weet buiten de lijnen op te vallen bij de jury van Life After Football.

Door Thijs Verhaar en Justus Dingemanse

“Veel mensen in Mexico maken zich volgens mij niet zo druk om hun kleding, maar in Nederland – en dan vooral in Amsterdam – proberen mensen er iedere dag goed uit te zien”, constateert Álvarez, die iets meer dan een jaar geleden tekende in de Johan Cruijff ArenA. “Zelf houd ik van oversizede kleren, omdat dat me goed staat met mijn lengte. Verder houd ik me niet zo veel bezig met mode, maar ik probeer me wel altijd normaal te kleden en als ik er goed uit moet zien in bijvoorbeeld een restaurant, doe ik wel extra mijn best”, geeft de verdediger toe. “Het voelt goed om daarvoor erkenning te krijgen met deze nominatie. Het verraste me, maar het is wel fijn.”

In de kleedkamer van Ajax is Quincy Promes volgens Álvarez de speler die het meeste bezig is met zijn voorkomen. “Hij komt altijd naar de training in mooie kleren. Zelf kijk ik niet echt op naar iemand, want ik probeer gewoon mijzelf te zijn. Natuurlijk vind ik David Beckham tof, maar ik hoef er niet op te lijken omdat het een stijlicoon is. Van de Nederlandse spelers houd ik van de stijl van Memphis (Depay, red.).” Álvarez is er de man niet naar om heel extravagante outfits te kopen, maar houdt wel van mooie schoenen. “Zo komt het dat mijn beste en slechtste modeaankoop allebei schoenen zijn geweest. Verder geef ik niet heel veel geld uit aan kleren. Gewoon normaal, zoals ieder ander.”

Bekijk het video-interview met Edson Álvarez hieronder of kijk op ons YouTube-kanaal!



Die sobere manier van kleden komt volgens Álvarez ook terug in zijn voetbalstijl. De Mexicaans international omschrijft zichzelf als een ‘solide verdediger die ballen verovert en dan zo snel mogelijk afgeeft aan een medespeler met andere kwaliteiten’. “Ik vecht altijd voor mijn team en voor mijn teamgenoten. Ik ben redelijk tevreden met mijn niveau, maar het voetbal is hier wel anders dan ik bij Club América gewend was”, meent de verdediger, die afgelopen seizoen vooral als verdedigende middenvelder werd ingezet. “Het gaat allemaal sneller, dus je hebt weinig tijd om beslissingen te maken. Dat is iets waar ik beter in moet worden”, analyseert de zelfbewuste Mexicaan, die zich wel heel erg kan vinden in de filosofie van Ajax.

“Ik hou van onze speelstijl en hoe we druk zetten. Veel teams wachten hun tegenstander op, maar wij niet. Bij Ajax moet je constant druk zetten, negentig minuten lang en ik hou van die visie.” Álvarez wil dit seizoen dolgraag kampioen worden en zelf een zo groot mogelijke rol vertolken. Vorig seizoen kwam hij tot 23 optredens en dit seizoen staat de teller vooralsnog op 6, waarvan slechts twee basisplaatsen. “Ik moet gewoon hard werken om mezelf in de basis te spelen. Daar begint het allemaal mee”, weet de verdediger, die buiten het veld vooral veel optrekt met Lisandro Martinez. “Het is sowieso fijn om veel Spaanstalige spelers om me heen te hebben”, vertelt Álvarez, die zich inmiddels goed kan verwoorden in het Engels, terwijl hij bij zijn komst naar de Eredivisie in juli 2019 nog geen woord over de grens sprak.

Hij maakt er dan ook geen geheim van dat hij te kampen had met heimwee. “Ik miste mijn familie, het eten, het weer, allerlei dingen…” De geboorte van dochtertje Valentina heeft echter alles veranderd voor de nu 23-jarige Álvarez en zijn vriendin Sofia, die hij op de middelbare school al leerde kennen. “Soms heb ik wel eens een slechte dag, maar dat verandert allemaal als ik thuis kom en haar gezichtje zie. Het is wel lastig dat we haar zo ver van huis moeten opvoeden, maar dat is niet alleen voor mij en Sofia het geval. Dat zou iedereen zo ervaren”, meent de jonge verdediger, die zich een ander mens voelt door het vaderschap. “Bij mijn vorige club speelde ik alles, dus was ik hier boos of teleurgesteld als ik er niet in stond. Inmiddels heb ik geleerd om ook naar het positieve te kijken.”

Álvarez noemt Erik ten Hag een zeer goede trainer en is bijzonder onder de indruk van de nieuwe aanwinsten. “De beste spelers van dit Ajax? Antony en Mo Kudus. Antony is echt een topspeler. Hij is heel snel, getruct en ook nog eens een fijn mens. Vergelijkbaar met Hakim Ziyech? Nee, dat niet. Het zijn compleet verschillende spelers, maar wel allebei heel goed op hun eigen manier”, prijst Álvarez de Braziliaanse vleugelaanvaller, die in zeven Eredivisieduels al goed was voor vier goals en twee assists. “En dan Kudus. Hij heeft echt alles, dus het is heel jammer voor ons dat Mo nu geblesseerd is geraakt. Ik denk dat hij op dit moment onze beste speler is. Ik vind hem echt geweldig”, aldus Álvarez, die tot slot ook een compliment uitdeelt aan Davy Klaassen. “Hij is ook een heel goede versterking en ik vind het leuk dat hij een beetje Spaans spreekt.”

Met die aanwinsten in huis acht Álvarez Ajax sterk genoeg om verder te geraken in de Champions League en ook zijn persoonlijke doelstelling van een Nederlands kampioenschap acht hij goed haalbaar. “Dat zou ik heel graag een keer bereiken en daarna is het een droom van me om ooit in de Premier League te voetballen. Manchester City is mijn lievelingsclub, dus dat zou perfect zijn.”

In zijn Life After Football hoopt hij vooral te genieten met zijn gezinnetje en er zijn ook plannen om iets te betekenen voor zijn geboortedorp. “Als ik genoeg geld voor mezelf en mijn kinderen heb (ik wil er graag nog meer), wil ik graag iets doen voor mijn oude buurt in Mexico. Ik denk dat als ik een kans krijg, iedereen een kans verdient in dit leven. Daarom wil ik ook voor hen iets creëren.”

Stemmen kan nu via lifeafterfootball.eu/fashion-player!

De winnaar wordt bekend gemaakt op donderdag 5 november.

