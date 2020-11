‘Ik zei tegen Frank de Boer dat ik klaar was voor een plek in de basis’

Edson Álvarez, Reza Ghoochannejhad, Sydney van Hooijdonk, Sean Klaiber en Teun Koopmeiners maken kans op de titel Fashion Player 2020, dus een van hen mag zich straks de best geklede voetballer van de Nederlandse velden noemen. In deze vijfdelige reeks laat Voetbalzone als officiële mediapartner van de Fashion Player Award 2020 steeds een van de genomineerden aan het woord. In aflevering vier gaat de aandacht uit naar Koopmeiners. De 22-jarige captain van AZ maakte ondanks zijn debuut voor het Nederlands elftal en weet ook buiten de lijnen op te vallen bij de jury van Life After Football.

Door Thijs Verhaar en Justus Dingemanse

Verwacht van een nuchtere jongen als Teun Koopmeiners geen uitbundige overhemden, bijzondere broeken of kekke hoedjes. Hij gaat voor degelijkheid en voelt zich opperbest in een net pak met dito overhemd. “Dat zag ik vroeger al in films en dat vond ik er zo gaaf uitzien”, vertelt Koopmeiners over zijn eerste aanraking met mode. Hij probeert er zelf altijd zo verzorgd mogelijk voor de dag te komen, maar staat naar eigen zeggen geen uren voor de spiegel. “Het is zeker niet zo dat ik drie keer van outfit wissel voor ik de deur uitga. Wel vind ik het heel leuk om met kleding bezig te zijn, dus het is mooi om genomineerd te worden”, aldus de middenvelder, die het mooiste compliment over zijn stijl kreeg van zijn jongere broer en aanvoerder van Jong AZ Peer. “Hij heeft er vroeger een hoop over gezeurd dat hij mijn oude kleren kreeg, maar hij heeft ook wel eens gezegd dat ik zijn kleren maar moest uitzoeken, dus het heeft zijn voor- en nadelen, haha.”

Als de oudste broer Koopmeiners iets van kleding bestelt, is de kans groot dat het een mooi overhemd is wat bij zijn pakkencollectie past”, vertelt de middenvelder die zich vroeger liet inspireren door David Beckham en nu vooral naar een boksheld kijkt. “Beckham stond vroeger altijd op allerlei covers in mooie kleding en Conor McGregor heeft zijn eigen pakkenlijn waar ik een groot fan van ben. Ik weet nog dat ik mijn eerste eigen pak kocht toen ik mijn eerste profcontract bij AZ mocht tekenen. Donkerblauw met een wit overhemd. Aan de ene kant heel saai, maar tegelijkertijd vind ik die combinatie prachtig.” Het straalt klasse uit, meent Koopmeiners, die zijn manier van kleden eigenlijk heel goed vergelijkbaar vindt met zijn voetbalstijl. “Ik probeer als speler ook rust uit te stralen en ik wil graag verzorgd voetbal spelen”, legt de aanvoerder van AZ uit.

Bekijk het video-interview met Teun Koopmeiners hieronder of kijk op ons YouTube-kanaal!



“Op het veld probeer ik het spel te verdelen en naar me toe te trekken. Ik wil graag aanvallen creëren, ga verdedigend graag de duels aan en speel al-tijd om te winnen”, vat hij samen. Het zit hem dan ook nog steeds dwars dat de competitie vorig seizoen werd onderbroken door de coronacrisis. “We lagen op titelkoers en ik denk zeker dat het een prachtige eindsprint had kunnen worden. Daar heb ik redelijk zeker door het vele thuis zitten vaak aan teruggedacht, maar we kunnen het niet meer terugdraaien”, benadrukt Koopmeiners, die ook een positieve kant ziet. “Het is qua ontwikkeling heel mooi dat we nu onwijs teleurgesteld zijn dat we de Europa League ingaan, terwijl we vorig jaar nog stonden te juichen toen we dat bereikten. Ik vind het goed om te zien hoe de groep daarin stijgt, al blijft er teleurstelling omdat we dit seizoen geen Champions League spelen.”

In de Europa League won AZ onlangs knap op bezoek bij topclub Napoli en thuis van HNK Rijeka, maar in de Eredivisie wil het nog niet vlotten met vijf gelijke spelen in de eerste vijf speelronden. “Dat is niet een begin wat AZ waardig is en wat we aan vorig seizoen hadden willen koppelen”, sipt Koopmeiners. “Maar dat is ook voetbal en het enige wat we daaraan kunnen doen is doorgaan om het om te buigen. Het laatste wat je moet doen is bij de pakken neer gaan zitten”, weet de middenvelder, die zondag de eerste competitiezege van het seizoen kon vieren. De captain is van mening dat de selectie ondanks het vertrek van Oussama Idrissi sterker is dan vorig jaar en noemt de veelbelovende start van Jesper Karlsson als voorbeeld. “Een aantal aankopen heeft zich direct al laten zien, dus daar ben ik blij mee”, betoogt Koopmeiners. “Mijn doel voor dit seizoen blijft om iets te winnen met AZ en op persoonlijk vlak hoop ik meer interlands te spelen met het Nederlands elftal.”

De verdedigende middenvelder maakte begin oktober zijn debuut voor Oranje en kan tevreden terugkijken op het oefenduel tegen Mexico. “Ik ben zelfkritisch, dus baal van de dingen die beter konden, maar alle positieve reacties hebben me wel een goed gevoel gegeven”, benadrukt Koopmeiners, die zijn eerste wedstrijd voor het Nederlands elftal omschrijft als het voorlopige hoogtepunt van zijn carrière. “Het was een gek, prachtig moment omdat shirt aan te trekken. Ik was niet echt nerveus omdat ik weet wat ik wel en niet kan, maar het bracht toch wat bijzonders mee om voor Oranje te spelen. Het was altijd een jongensdroom om daar één keer in mijn carrière te staan en uiteindelijk zo vaak mogelijk”, glundert de AZ-middenvelder, die erg goed te spreken is over de manier waarop hij is opgevangen bij de nationale ploeg.

Teun Koopmeiners in actie voor Oranje tegen Mexico.

“Daar ben ik bijzonder positief verrast over, want het is eigenlijk een groep zonder groep. Iedereen gaat met elkaar om en er kwamen echt veel spelers op me af om me welkom te heten. Virgil van Dijk straalt qua karakter en grootte wel uit dat hij de captain is, maar iedereen kan zijn mening geven. Dat is fijn. Het karakteriseert de groep dat iedereen zich er direct thuis voelt”, meent Koopmeiners, die goed kon merken dat ook bondscoach Frank de Boer nieuw was bij de selectie. “Niet dat het onwennig was, maar meer dat hij een soort observerende rol op zich nam om te kijken hoe alles werkte. Voor iedereen is er een eerste keer en dan kijk je misschien toch iets meer hoe dingen lopen voordat je je eigen weg hebt gevonden”, redeneert de debutant, die de nieuwe keuzeheer omschrijft als een onwijs aardige man en een goede trainer. “Ik zei van tevoren op de training tegen hem dat ik klaar was voor een plek in de basis en het gaf me een heel goed gevoel dat hij zo zijn vertrouwen uitsprak. Hij heeft me gezegd dat ik trots mag zijn op mijn debuut en dat ik er vanwege mijn goede voetbal bij zit en zo door moet gaan bij AZ.”

Of hij daarmee op koers ligt om volgend jaar met Oranje mee te gaan naar het EK, durft Koopmeiners niet te zeggen. “Die kans acht ik niet groot of klein. De kans is er en ik moet me individueel en met AZ als team laten zien. Ik hoop dat ik mijn visitekaartje in ieder geval heb afgegeven”, aldus de 22-jarige middenvelder, die in ieder geval één welkome extra kwaliteit met zich meebrengt. “Alle middenvelders bij Oranje zijn allround, goed aan de bal, verdedigend sterk en hebben loopvermogen. Tegelijkertijd heeft iedereen ook eigen eigenschappen. Ik ben graag aan de bal en kan verdedigend heel veel meters maken, dus dan is het aan de trainer wat hij nodig denkt te hebben. Ik denk ook wel dat het lekker is voor het Nederlands elftal te hebben om er iemand bij te hebben die er een penalty in kan schieten, haha. Helemaal dankzij de geschiedenis denk ik dat ik dan wel op het lijstje kom te staan als het tot een strafschoppenserie komt. Ik moet gewoon zorgen dat ik klaar ben voor de concurrentiestrijd bij Oranje.”

Het is zijn ambitie om bij AZ afscheid te nemen met een prijs en dan te verkassen naar een top 4-competitie. “Dat hoop ik binnen nu en vijf jaar te realiseren, naast het worden van een vaste basisspeler in het Nederlands elftal. Ik houd van reizen en culturen verkennen en zou uiteindelijk graag in Spanje of Italië spelen. Mijn absolute droomclub is trouwens Arsenal, dus dat is dan weer Engeland”, mijmert Koopmeiners, die toegeeft dat er afgelopen zomer meerdere clubs concreet belangstelling toonden. “Er is zeker contact geweest met Leeds United, maar het is pas rond als alle partijen akkoord zijn. Tegelijkertijd telt het complete plaatje voor mij. Ik voel me heel goed bij AZ, dus dat zal ik ook niet zomaar inruilen. Er moet echt iets heel goeds voorbij komen, dus je hoeft van mij niet te verwachten dat ik naar China of Rusland ga.”

Toch snapt hij het heel goed dat boezemvriend Guus Til vorig seizoen wel naar Spartak Moskou verkaste. “Ik zou er zelf niet passen in de manier van voetballen, maar heb hem destijds gevraagd welke voor- en nadelen hij zag en toen kwam hij tot de conclusie dat hij het moest doen. Daar baalde ik van als teamgenoot, maar als zijn beste vriend gunde ik het hem ook enorm. Het is heel jammer dat het hem nu niet is gelukt”, meent Koopmeiners, die verwacht dat Til dit seizoen beter tot zijn recht gaat komen als huurling bij SC Freiburg. De twee spreken elkaar nog iedere dag en hebben al grootse plannen gemaakt voor hun Life after Football. “Hopelijk heb ik dan een mooi gezin met mijn vriendin. Ik zou graag veel kinderen willen en weet al wel dat ik dan de voetballerij ga verlaten. Misschien dat ik mijn eigen bedrijf op kan zetten”, aldus Koopmeiners. “Ik heb ooit gezegd dat ik graag een restaurant met Guus wil beginnen en daar hebben we het best vaak over. Voor de rest ga ik rustig bekijken wat ik dan wil.”

Koopmeiners is in ieder geval eerst van plan om zo hoog mogelijk te komen in zijn zorgvuldig opgebouwde carrière. Hij is van mening dat hij als controlerende middenvelder in veel verschillende systemen kan spelen en ziet het ook als een voordeel dat hij veel loopvermogen heeft en als harde werker te boek staat. “Dan kun je op veel plekken terecht. Ik hoop dat ik na het pakken van een prijs met AZ een mooie stap kan maken”, aldus de ambitieuze captain. “Het zou mooi zijn als mensen mij na mijn loopbaan gaan herinneren als iemand die prijzen heeft gewonnen met grote clubs, die belangrijk is geweest voor het Nederlands elftal en iemand die een nuchtere jongen is gebleven.” Hij moet dan ook hard lachen als hij tot slot de vraag krijgt of hij niet naast zijn merkschoenen gaat lopen als hij in november de Fashion Player Award wint. “Nee, dat gaat zeker niet gebeuren, al zou het wel heel mooi en eervol zijn om deze prijs te mogen ontvangen. Ik hoop dus dat mensen op mij gaan stemmen.”

