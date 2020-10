Reza blikt terug op break: ‘Er zijn veel hyena’s in de voetbaljungle'

Edson Álvarez, Reza Ghoochannejhad, Sydney van Hooijdonk, Sean Klaiber en Teun Koopmeiners maken kans op de titel Fashion Player 2020, dus een van hen mag zich straks de best geklede voetballer van de Nederlandse velden noemen. In deze vijfdelige reeks laat Voetbalzone als officiële mediapartner van de Fashion Player Award 2020 steeds een van de genomineerden aan het woord. In aflevering drie gaat de aandacht uit naar Ghoochannejhad. De 33-jarige spits heeft in zeven landen gevoetbald en maakt zijn goals tegenwoordig voor PEC Zwolle. Daarnaast weet ook buiten de lijnen op te vallen bij de jury van Life After Football.

Door Thijs Verhaar en Justus Dingemanse

“Eindelijk genomineerd, haha. Ja! Al is dat nooit mijn streven geweest, zo ijdel ben ik tegenwoordig niet meer. Ik weet ook niet hoe de jury erbij is gekomen, maar ik ben er niet minder blij om”, glimlacht de aanvaller van PEC Zwolle “We zullen zien hoe er gestemd gaat worden. Fashion is in ieder geval belangrijk voor mij. Het is niet zo dat ik modeshows bijwoon, maar ik wil wel goed voor de dag komen”, stelt Ghoochannejhad. “Ik vind een eerste indruk altijd heel belangrijk, dus dan moet je zorgen dat je er goed uit ziet. Ik vind dat een manier van respect tonen aan jezelf en vooral ook aan je gasten.” In zijn kast hangen vooral veel blazers, pantalons, colbertjes en blousejes. “Simpel, maar wel netjes. En ik heb natuurlijk veel sportkleding, joggingspakken en hoodies. Dat hoort er ook bij als voetballer.”

Op stijlgebied noemt hij David Beckham als voorbeeld, omdat de Engelse oud-prof deuren heeft geopend voor een nieuwe generatie. “Hij heeft fashion geïntroduceerd in de voetbalwereld, heeft het oké gemaakt. Voetbal en mode zijn nu met elkaar verbonden, maar het is ook een taboe geweest”, geeft Reza aan. Ralph Lauren en Hugo Boss noemt hij vervolgens als zijn favoriete merken. Wat dat betreft is zijn Instagramnaam misleidend te noemen. “Daar staat inderdaad Gucci in, maar dat heeft niets met het merk te maken, haha. Ik krijg er niet voor betaald ofzo. Het verhaal erachter is dat mijn lange achternaam altijd verkeerd wordt uitgesproken, dus hebben ze in Iran verzonnen om me zo te gaan noemen. Gucci vind ik wel mooi hoor, maar ik hoef helemaal niet per se merkkleding. H&M kan ook prima zijn als het maar uitstraalt waar jij als persoon voor staat.”

Bekijk het video-interview met Reza Ghoochannejhad hieronder of kijk op ons YouTube-kanaal!



De spits vindt het belangrijk om klasse en elegantie uit te stralen in zijn kledingstijl. “In mijn voetbalstijl komt dat niet altijd tot uiting, maar wel in mijn gedrag. Natuurlijk probeer ik ook op het veld respectvol te zijn, maar je wilt tegelijkertijd ten koste van alles winnen en dan kun je niet altijd een gentleman zijn”, legt de 43-voudig Iraans international uit. “Die winnaarsmentaliteit zit nu eenmaal in mij en ik denk dat dat ook goed is. Buiten de lijnen ben ik er wel altijd mee bezig om me van mijn beste kant te laten zien”, aldus Ghoochannejhad. “Dan staat respect heel hoog in het vaandel en zo probeer ik mijn kinderen ook op te voeden.” Als speler noemt hij zichzelf vooral een afmaker. “Scoren is altijd mijn eerste prioriteit geweest in mijn carrière. Ik ben het liefst het eindstation van een heel mooie aanval. Daar wil ik op beoordeeld worden en dat gebeurt ook dankzij mijn positie.”

De aanvaller streek vorig seizoen neer bij PEC Zwolle en was in de huidige jaargang goed voor twee goals in vijf duels. “Ik ben heel tevreden met waar ik nu sta”, luidt dan ook zijn conclusie. “Ik heb al een heel mooie carrière gehad met voor- en tegenspoed. Dat is ook nodig, want door de minpunten ga je veel meer waarderen wat je wel hebt. Ik heb in zeven landen mogen voetballen en ben er trots op dat ik altijd zelf mijn keuzes heb kunnen maken”, analyseert de spits, die als jong talent ooit de brui gaf aan zijn voetbalcarrière. “Ik had toen een heel mooi contract bij sc Heerenveen, maar dat heb ik ingeleverd om rechten te gaan studeren. Op dat moment leek het me beter om een andere passie te gaan zoeken, want de voetbalwereld is echt een jungle vol hyena’s. Ik vond het lastig dat lang niet iedereen oprecht is in de voetballerij.”

Dat is volgens Ghoochannejhad door de jaren heen niet veranderd, maar hij hervond wel het plezier in het voetbal. “Ik ben heel blij dat Heerenveen me een tweede kans heeft gegeven. Ik heb me door de jaren heen leren wapenen, kan nu goede en slechte intenties beter onderscheiden. Dat leer je met de tijd. Vroeger vatte ik alles persoonlijk op, maar nu weet ik dat het anders ligt. De voetbalwereld is nu eenmaal heel zwart-wit. Je bent niets waard of je bent een superheld”, aldus de spits. “Daarom zeg ik altijd dat mijn sportieve ambities niet verder reiken dan de volgende wedstrijd. Ik ben nog altijd gretig en stop zodra ik dat gevoel niet meer heb. Ik weet dus niet wanneer mijn profcarrière eindigt, maar ik weet wel dat ik met al mijn interesses niet in een zwart gat ga vallen. Ik zie mezelf niet direct als trainer aan de gang gaan, maar denk wel dat ik in een bestuurlijke functie van toegevoegde waarde kan zijn met mijn ervaring en netwerk.”

Door de jaren heen was spits zoals gezegd actief in zeven landen, maar altijd blijft de Eredivisie lonken. “Ik denk dat de Hollandse voetbalfilosofie het beste bij mij past. Het is volgens mij de leukste manier van voetballen en alleen al daarom keer ik hier altijd met veel plezier terug.” PEC Zwolle is alweer zijn twaalfde werkgever en misschien wel zijn laatste. “We zullen zien hoe het loopt. Ik heb het bij heel veel clubs heel goed naar mijn zin gehad en hier ook. Het is een goede groep”, benadrukt Ghoochannejhad. Hij zou het daarom best aandurven om aan te geven wie van zijn ploeggenoten een make-over nodig heeft, maar kan simpelweg niemand verzinnen die echt door de mand zakt. “Bij de meest stijlvolle voetballer van Nederland mag ik natuurlijk niet mezelf noemen, dus dan ga ik voor Warner Hahn. Fashion is echt zijn ding en hij heeft kleding waar alleen hij mee wegkomt. Hij heeft deze verkiezing ooit gewonnen en het zou een eer zijn als ik dat straks ook mag zeggen.”

