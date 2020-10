Ajax-aanwinst bemerkt concurrentie: ‘Quincy Promes zit er wel lekker in’

Edson Álvarez, Reza Ghoochannejhad, Sydney van Hooijdonk, Sean Klaiber en Teun Koopmeiners maken kans op de titel Fashion Player 2020, dus een van hen mag zich straks de best geklede voetballer van de Nederlandse velden noemen. In deze vijfdelige reeks laat Voetbalzone als officiële mediapartner van de Fashion Player Award 2020 steeds een van de genomineerden aan het woord. In aflevering twee gaat de aandacht uit naar Klaiber. De 26-jarige rechtsback baarde onlangs veel opzien met zijn transfer van FC Utrecht naar Ajax en weet ook buiten de lijnen op te vallen bij de jury van Life After Football.

Door Thijs Verhaar en Justus Dingemanse

“Tof toch? Ik heb het natuurlijk vaker voorbij zien komen en vind het heel gaaf concept. Mooi dat ik dit jaar bij de vijf kanshebbers zit. Ik vond het altijd al leuk om er goed uit te zien en ben de laatste jaren nog meer op mijn kleding gaan letten”, verzekert de verdediger, die desondanks aangeeft niet lang voor de spiegel te staan. “Nee, dat gaat gelukkig redelijk snel. Ik ben niet heel ijdel, maar je probeert er gewoon wel goed bij te lopen. Het is belangrijk voor mij dat ik mezelf goed profileer, dus geef ik dus best wel wat geld uit aan kleding. Toch heb ik ook heus wel eens een miskoop waar ik achteraf toch niet zo tevreden mee ben. Die gaan dan zo snel mogelijk naar mijn broertje, haha.”

Klaiber noemt zanger Chris Brown als een inspiratiebron en ook oud-ploeggenoot Ruud Boymans heeft invloed gehad op de modebewustheid van de Ajax-aanwinst. “Ruud was bij FC Utrecht altijd heel erg met zijn uiterlijk bezig en kleedde zich heel apart, met van die hele wijde broeken. Dat is niet echt mijn stijl, maar het stond hem goed en ik vind het mooi dat hij gewoon echt doet wat hij zelf wil. Als je dat ziet, ga je zelf ook vanzelf wat gekkere kleding kopen en er op letten”, legt de rechtsback uit. “Bij Ajax zit Promes er wel lekker in. Dusan Tadic en Zakaria Labyad ook, dus ik durf niet te zeggen dat ik de meest modebewuste speler van Ajax ben. Er zit vast ook wel iemand bij die een make-over kan gebruiken, maar ik ken ze nog niet goed genoeg om te zeggen wie.”

Zijn eigen stijl omschrijft hij als street and comfy. “Dat komt dus niet overeen met mijn manier van voetballen. Ik ben juist een agressief en energiek type speler en dat hoop ik bij Ajax verder te ontwikkelen.” Klaiber weet dat hij bij een deel van de achterban met een achterstand begint omdat hij vroeger als speler van FC Utrecht denigrerend sprak over de Amsterdammers. Inmiddels heeft hij echter afstand gedaan van die uitspraken en hoopt hij er nu definitief een streep onder te kunnen zetten. “Ik heb op Instagram allerlei reacties voorbij zien komen, maar dat is nu klaar. Ik geef gewoon honderd procent voor de club waar ik speel.”

De verdediger noemt zijn transfer naar de Amsterdammers een van sportieve hoogtepunten uit zijn carrière en ziet de Johan Cruijff ArenA als de beste plek om zichzelf verder te ontwikkelen. “Ajax is op dit moment een van de grootste clubs uit Europa. De fanbase is huge. Dit seizoen wil ik zoveel mogelijk spelen, fit blijven, uitkomen in de Champions League en prijzen winnen”, aldus Klaiber, die Erik ten Hag een heel belangrijke factor noemt in zijn transferkeuze. “Ik heb bij Utrecht eerder met hem samengewerkt en hij is gewoon een toptrainer. Hij heeft mij toen al een veel betere speler gemaakt en ik ben er zeker van dat hij me nog verder kan helpen richting hopelijk ooit de Premier League. Dat hoop ik over een aantal jaar te bereiken, het maakt niet eens uit bij welke club.”

Ook droomt hij nog steeds van het Nederlands elftal, waar Hans Hateboer momenteel de voorkeur krijgt boven Denzel Dumfries, Joël Veltman en Rick Karsdorp. Bondscoach Frank de Boer besloot onlangs tegen Italië om met vijf verdedigers aan te treden, waarbij de backs veel ruimte hebben om op te stomen. “Ik denk dat zo’n aanvallende rol ook wel bij mij past”, redeneert Klaiber desgevraagd. “Natuurlijk wil ik ooit zo’n stap maken richting de nationale ploeg. Je hoopt altijd te worden opgeroepen. We zullen zien of het ooit zover komt.” Het Oranje tricot zou ontegenzeglijk in de top 5 van Klaiber’s mooiste shirts komen, want zoveel droeg hij er nog niet. “Het shirt dat ik nu bij Ajax mag dragen is wel heel mooi en verder heb ik mijn hele carrière bij Utrecht gezeten. Ik moet zeggen dat het bekershirt van vorig jaar wel tof was. Wit met goud.”

Na zijn carrière is de verdediger van plan om een eigen kledingmerk op te zetten. “Die zijn er natuurlijk al genoeg, maar ik ben gewoon graag met mode bezig, dus waarom niet? Het zou sowieso streetware worden, hoodies en dat soort dingen”, legt hij uit. “Daarnaast hoop ik lekker met mijn gezin, met mijn zoontje te kunnen genieten. Hem naar de voetbal brengen en dan met de andere papa’s kijken naar zo’n training.” Klaiber is van mening dat het voetbal hem nu al bijzonder veel heeft gebracht en gunt zijn zoontje exact hetzelfde of nog meer. “Ik heb twee keer de play-offs mogen winnen met FC Utrecht en in Europa gespeeld tegen clubs als Zenit Sint-Petersburg. Dat was prachtig. Nu hoop ik zo veel mogelijk prijzen te gaan winnen met Ajax en ook deze award wil ik graag meepakken. Ik hoop dus dat veel mensen op mij stemmen.”

