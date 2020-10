Sydney van Hooijdonk: ‘Een club als Crystal Palace lijkt me ook prachtig'

Edson Álvarez, Reza Ghoochannejhad, Sydney van Hooijdonk, Sean Klaiber en Teun Koopmeiners maken kans op de titel Fashion Player 2020, dus een van hen mag zich straks de best geklede voetballer van de Nederlandse velden noemen. In deze vijfdelige reeks laat Voetbalzone als officiële mediapartner van de Fashion Player Award 2020 steeds een van de genomineerden aan het woord. In aflevering 1 gaat de aandacht uit naar Van Hooijdonk. Hij was in zijn beginjaren als prof vooral het zoontje van, maar schiet dit seizoen met scherp bij NAC Breda en weet ook buiten de lijnen op te vallen bij de jury van Life After Football.

Door Thijs Verhaar en Justus Dingemanse

“Dat zag ik niet aankomen, maar ik vind het wel heel leuk. Voetballers worden vaak ijdel genoemd en ik ben het ook wel een beetje, dus deze nominatie is mooi”, lacht de twintigjarige spits, die zijn stijl omschrijft als een mix van twee stromingen. “Aan de ene kant houd ik heel erg van de classy stijl van Sergio Ramos en Xabi Alonso. Als je zulke mannen in een mooi pak ziet staan, straalt dat zoveel klasse uit. Zo zou ik er ook wel uit willen zien als ik in de dertig ben”, aldus Van Hooijdonk. “Maar aan de andere kant zoek ik het ook wel in de Paul Pogba-hoek. Ik ben niet zo erg over de top als hij, maar ik kan die oversized accessoires wel heel mooi vinden. Je ziet eigenlijk van alles als je mijn kasten open trekt.”

De spits noemt uiterlijke verzorging belangrijk en zou van alle Nederlandse voetballer het liefst een make-over geven aan oud-ploeggenoot Jan Paul van Hecke. “Het is niet dat hij iets fout doet ofzo, maar het is wel heel saai en degelijk. Zelf houd ik meer van risico’s”, vertelt de aanvaller van NAC Breda, die van zijn huidige teammaten van NAC het liefst met routinier Lex Immers zou praten over een restyling. “Ik vind in ieder geval dat ik er goed uit moet zien, omdat je als voetballer toch een voorbeeldfunctie hebt. Ook op dat gebied keek ik zelf ook naar mijn idolen, dus probeerde ik als kleine jongen altijd kleren te zoeken die leken op wat Cristiano Ronaldo droeg. Hij is zeker een voorbeeld voor mij, al draag ik nu geen boxer van hem, haha.”



Van Hooijdonk vertelt in gesprek met Voetbalzone onder meer over zijn ervaringen met Peter Hyballa.

Na even nadenken komt Van Hooijdonk tot de conclusie dat zijn stijl als voetballer niet echt overeenkomt met zijn keuze voor mode. “Nee, ik ben niet de meest sierlijke voetballer. Ik speel vooral zakelijk en effectief. Vanuit huis heb ik ook altijd meegekregen dat het niet belangrijk is hoe het eruit ziet, zolang je maar presteert. Uiteindelijk worden wedstrijden beslist door goals, dus dat is gewoon het belangrijkste.” NAC pakte in de Keuken Kampioen Divisie de volle buit in de eerste zes duels en Van Hooijdonk wist liefst zeven keer te scoren. “Ik hoop dat dit het jaar van mijn grote doorbraak gaat worden”, klinkt het dan ook. “Vorig seizoen maakte ik al de winnende goal in de strijd om de periodetitel en dit seizoen heb ik mijn eerste hattrick gemaakt. Er is nu redelijk veel aandacht voor mijn persoon, dus ik kom echt in het wereldje van een profvoetballer.”

Door zijn bekende achternaam stond de zoon van Pi-Air al snel in de belangstelling van de media en dat vond hij vooral in minder succesvolle periodes weleens lastig. “Natuurlijk is het een opstapje omdat ik gelijk in the picture kwam, maar soms is dat ook minder omdat je als jonge jongen niet altijd op de voorgrond hoeft. Nu ben ik echter blij dat het steeds meer over Sydney gaat.” De spits is van mening dat NAC dit jaar sterk genoeg is om de titel te pakken en noemt dat ‘op dit moment de nummer één prioriteit’ in zijn carrière. “Om kampioen te worden hebben we veel goals, ervaring en een goede defensie nodig en dat hebben we allemaal, al is onze grootste concurrent SC Cambuur net als De Graafschap ook heel sterk”, analyseert Van Hooijdonk, die met Almere City nog een outsider noemt.

De spits zit momenteel uitstekend in zijn vel en hoopt die stijgende lijn op het veld door te trekken. “Ik wil gewoon een belangrijke speler zijn voor NAC en promotie mogelijk maken”, aldus Van Hooijdonk, die zijn vader een van zijn grootste voorbeelden noemt. “Het belangrijkste wat ik van hem leerde was mentaliteit. Ik ken weinig spelers die zo duidelijk alles eruit hebben gehaald als mijn pa. Hij was net als ik nooit het grote talent, maar haalde wel het Nederlands elftal en speelde 46 caps voor Oranje.” Zelf hoopt de twintigjarige spits het ook zo ver mogelijk te schoppen en op clubniveau droomt hij van grote Europese competities als de Serie A en de Premier League. “Ik geloof ook zeker dat dat erin zit als ik zo makkelijk blijf scoren.”

Hij noemt zijn carrière pas geslaagd als hij een gewaardeerde speler in de Premier League is geworden. “Die competitie vind ik gewoon mooi en het is ook prima als ik daar pas op mijn dertigste kom. Het hoeft niet snel te gaan”, redeneert de spits, die vooral een zwak heeft voor Liverpool. “Qua grote teams daar vind die club het mooist, maar ik kan ook genieten van een Crystal Palace of clubs uit de Championship. Als het maar echt leeft bij de supporters, zoals het dat bij NAC ook doet”, verwijst Van Hooijdonk naar de trouwe aanhang van de Parel van het Zuiden. “Ik wil absoluut niet bij een saaie club spelen. Dat past gewoon niet bij mij.”

