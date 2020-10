Berghuis keihard voor Feyenoord: ‘Het heeft zeker niet aan hem gelegen’

Feyenoord leed donderdagavond in de Europa League een pijnlijke nederlaag tegen Wolfsberger AC. Mede door maar liefst drie benutte strafschoppen wonnen de Oostenrijkers met 1-4 in De Kuip. Steven Berghuis weigert na afloop in gesprek met RTL7 de schuld voor de forse nederlaag bij scheidsrechter Srdan Jovanovic te leggen.

“Ik zei tegen hem dat er in ieder geval twee vrij makkelijk gegeven werden, zeker de laatste”, zegt Berghuis over zijn onderhoud met de leidsman. “Daar hadden we het even over. Natuurlijk zit daar frustratie bij, maar je praat er gewoon normaal over. Ik vroeg hoe hij erover dacht en dat ze naar mijn mening iets te makkelijk gegeven werden. Bij de eerste twee geven we hem er aanleiding toe, hij heeft de keuze en dat doen we zelf fout. Het heeft zeker niet aan hem gelegen.”

“Op een gegeven moment hebben we in de tweede helft een fase waarin we de 2-2 moeten maken”, gaat de aanvoerder van Feyenoord verder. “Dat laten we na, de eerste helft was erg onder de maat. Het was moeizaam, we speelden een ander systeem en we hadden moeite elkaar te vinden. Dit geeft een heel slecht gevoel, thuis met 1-4 verliezen tegen Wolfsberger is heel pijnlijk. Dat is niet waar we willen zijn met deze club.”

“Die scheidsrechter was matig, maar Berghuis zegt het terecht dat de eerste twee gegeven konden worden”, zo haakt Theo Janssen in de studio van RTL7 in op het interview met Berghuis. “Nieuwkoop snijdt hem bij de tweede strafschop af. Als hij rechtdoor loopt, is er niks aan de hand. Die aanvaller doet het heel slim, hij wordt misschien wel of niet geraakt. Als Feyenoord dat zou doen en er wordt een strafschop gegeven, zouden we zeggen: ‘Slim gedaan!’”

Janssen begrijpt echter niet dat de derde strafschop door Jovanovic werd gegeven, nadat Feyenoord-doelman Justin Bijlow de bal wegbokste en daarbij Dejan Joveljic raakte. “Daar is niks aan de hand, dat zie je toch. Het is een goede redding. Als Bijlow niet komt, is het levensgevaarlijk”, geeft de oud-middenvelder te kennen. Janssen besluit echter door te benadrukken dat Feyenoord ‘gewoon heel slecht gespeeld heeft’.

Advocaat wilde na de zware nederlaag niet zoveel zeggen over de scheidsrechter. "Want we hebben niet alleen daardoor verloren. We begonnen zelf te slap en speelden in de eerste helft slecht", zei de trainer van Feyenoord. "Maar ja, die man was een drama. Twee van de drie strafschoppen waren zeker onterecht. Maar het heeft geen enkele zin om naar de scheidsrechter te wijzen. Wij hadden het zelf slimmer moeten doen. Als je al niet lekker in de wedstrijd zit en je krijgt zulke strafschoppen tegen, dan helpt dat niet."