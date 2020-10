Barcelona bezweert crisis met zege; Morata baalt na drie (!) ongeldige goals

Barcelona heeft woensdagavond knap gewonnen op bezoek bij Juventus. De ploeg van trainer Ronald Koeman kwam in het Allianz Stadium in Turijn goed voor de dag en won dankzij een afstandsschot van Ousmane Dembélé en een late penalty van Lionel Messi: 0-2. Dat had ook heel anders af kunnen lopen, want Juventus zag maar liefst drie (!) doelpunten van Álvaro Morata worden afgekeurd vanwege nipt buitenspel. De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie, die nauwelijks op een fout te betrappen was.

Koeman gaf op de rechtsbackpositie de voorkeur aan Sergi Roberto boven Sergiño Dest. Op het middenveld werd Frenkie de Jong geflankeerd door Miralem Pjanic, die tegen zijn voormalige werkgever verkozen werd boven Sergio Busquets. Pedri verving op nummer tien de geblesseerde Philippe Coutinho. Cristiano Ronaldo was vanwege zijn coronabesmetting nog altijd afwezig bij Juventus, waardoor de Italianen speelden met Álvaro Morata en Paulo Dybala voorin.

Ousmane Dembélé is back baby! Een geweldig afstandsschot (met enig geluk, dat wel!)

Barcelona kwam flitsend uit de startblokken. Juventus-verdediger Merih Demiral leverde de bal direct in bij Lionel Messi, die van dichtbij geblokkeerd werd door Leonardo Bonucci. De druk op het doel van Juventus hield aan en Antoine Griezmann raakte in de aanval daarna de paal. Daarna ging de storm enigszins liggen, totdat Barça in de veertiende minuut toesloeg. Messi crosste de bal over het hele veld schitterend richting Dembélé, die vanaf rechts naar binnen kwam. Na een kapbeweging haalde de Fransman vanaf de rand van de zestien met rechts uit. Het schot werd aangeraakt door Federico Chiesa en caramboleerde zo hoog in het doel van Juventus in: 0-1.

In de tegenstoot scoorde Morata vrijwel direct, maar de spits werd teruggefloten vanwege minimaal buitenspel. Morata had doelman Neto eerst met een stiftje willen passeren, kreeg de bal terug en scoorde alsnog, maar het doelpunt telde dus niet. Een schitterend hakje van Griezmann bood aan de overkant van het veld een kans aan Messi, die naast mikte. Morata gleed vervolgens een strakke voorzet van Juan Cuadrado knap binnen, maar had opnieuw de pech nipt buitenspel te hebben gestaan. Barça kreeg nog één kans in de tweede helft: de doorgebroken Dembélé stuitte eerst op Wojciech Szczesny, waarna Griezmann in de rebound besluiteloos bleek en de kans verprutste.

In de tweede helft werd Sergio Busquets door Koeman het veld ingebracht voor centrumverdediger Ronald Araújo. Opvallend genoeg ging De Jong daarna centraal achterin spelen. De Oranje-international kon de bal al snel niet genoeg wegkoppen, waardoor Cuadrado de bal met een vliegende volley tot bij Morata bracht. Opnieuw scoorde de Spanjaard, maar wederom werd de treffer door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Messi ging daarna steeds beter spelen en probeerde het twee keer snel achter elkaar, maar zijn gevaarlijke pogingen gingen naast.

Juventus meldde zich voor het doel van Barcelona in de persoon van Kulusevski en Morata, maar het waren de Spanjaarden die zich veruit het gevaarlijkst toonden. Messi brak na een briljante dribbel door en werd op het allerlaatste moment afgestopt door een tackle van Danilo. Daarna schoot Griezmann de bal centimeters voorlangs. Demiral kreeg van Makkelie in de 85ste minuut zijn tweede gele kaart, omdat hij op het middenveld te laat kwam bij Pjanic. In de negentigste minuut werd invaller Ansu Fati in de zestien in de rug gelopen door Federico Bernardeschi. Messi mikte de daaropvolgende penalty in de linkerkruising: 0-2.