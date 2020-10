Gehekelde Josep Maria Bartomeu weigert af te treden bij Barcelona

Josep Maria Bartomeu blijft aan als president van Barcelona, ondanks een aanstaand referendum over zijn aanblijven. De voorzitter vergaderde maandag bijna de hele dag met het bestuur over hun mogelijke aftreden, om een referendum daarover te voorkomen. Laatstgenoemde gaf maandagavond een persconferentie waarin hij liet weten desondanks te blijven.

Eerder op de maandag vroeg de club om uitstel van het referendum over de motie van wantrouwen die deze maand werd ingediend tegen Bartomeu. Die socios zouden op 1 en 2 november stemmen over de positie van Bartomeu; als tweederde voor zijn vertrek zou stemmen, moet hij opstappen. Het bestuur vond het in tijden van coronacrisis onverantwoord om een fysieke stemming te houden en overwoog volgens Sport om uit eigen beweging op te stappen.

Bartomeu heeft maandagavond echter besloten om toch te blijven. Daarmee blijft hij formeel tot maart aan als president van Barcelona. Dan volgen nieuwe verkiezingen, waaraan de huidige preses in ieder geval niet deelneemt. Bartomeu ligt al tijden zwaar onder vuur bij Barcelona, onder meer door de soap rond Lionel Messi, die Bartomeu dwong om nog een seizoen te blijven. Daarnaast werd de voorzitter door El Mundo beschuldigd van corruptie.

Op de persconferentie vertelde Bartomeu dat het Barcelona niet zou helpen om de club nu te verlaten. "Dit is niet het moment om de club te laten leiden door een bewindvoerder", aldus de preses. "Er is geen enkele voor, omdat we in een tijd leven die grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt. We nemen geen enkele beslissing totdat duidelijk is wanneer het referendum plaats kan vinden."

Het door de socios afgedwongen referendum kan er alsnog voor zorgen dat Bartomeu moet vertrekken. Het is nog niet zeker of het referendum op 1 en 2 november doorgang zal vinden, omdat de president daar dus vanwege de coronacrisis bezwaar tegen heeft gemaakt. Mogelijk wordt de stemming met twee weken uitgesteld, om de autoriteiten meer voorbereidingstijd te gunnen.