Bom bij Barcelona: Josep Maria Bartomeu beschuldigd van corruptie

Voorzitter Josep Maria Bartomeu van Barcelona is door de Catalaanse politie beschuldigd van corruptie, zo meldt El Mundo. Volgens de kwaliteitskrant zou de politie van Catalonië een rapport aan de rechter hebben overhandigd waaruit blijkt dat Bartomeu schuldig is aan corruptie rondom de Barçagate. Bartomeu zou zelf hebben verdiend aan deals die hij namens Barcelona heeft afgesloten.

Bartomeu, die al een jaar of twee de nodige kritiek te verduren krijgt, huurde naar verluidt uitsluitend een PR-bedrijf in om zijn eigen naam te kunnen zuiveren. Naar verluidt werd voor een ongewoon hoog bedrag van een miljoen euro een campagne gestart door I3 Ventures om de voorzitter positief in het nieuws te laten komen en enkele kritische partijen, onder meer presidentskandidaten, in een negatief daglicht te stellen. Ook zouden onder anderen Lionel Messi, Josep Guardiola, Gerard Piqué en zelfs Carles Puigdemont, de voormalige president van Catalonië, bewust zijn aangevallen op sociale media.

De crisis leidde tot een poging om Bartomeu af te zetten als president. Een onderzoek van het accountantskantoor Pricewater House Coopers, ingehuurd door het bestuur van Barcelona, leverde geen bewijs op voor een lastercampagne en Bartomeu ontkende dat hij het bedrijf om die reden had ingehuurd. De Catalaanse politie staakte het onderzoek echter niet en ontdekte dat gebruikelijke procedures, waaronder controles van de Catalaanse staat, omzeild zijn.

Volgens de nieuwe beschuldigingen is het hoogst opmerkelijk dat Bartomeu toestemming gaf voor een betaling van een miljoen euro, ook al was het bedrag tot zes keer zo hoog dan wat in de markt gebruikelijk was en is. Het dossier ligt nu bij de onderzoeksrechter, die moet beslissen wat er nu gaat gebeuren. Het nieuwe hoofdstuk in de soap rondom Bartomeu en Barcelona bespoedigt mogelijk zijn vertrek. Hij moet in maart volgend jaar sowieso plaatsmaken als de nieuwe presidentsverkiezingen gepland staan.