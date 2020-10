Emotionele Tannane reageert: ‘De scheids zei dat ik niet zo moest pingelen’

Oussama Tannane baalt van zijn uitval richting arbiter Richard Martens tijdens het uitduel van Vitesse met ADO Den Haag (0-2) afgelopen zondag. De aanvaller ging verbaal tekeer tegen de scheidsrechter nadat laatstgenoemde niet floot voor een vrije trap en moest vervolgens inrukken. "Ik liet mij gisteren gaan en heb spijt van mijn actie", zegt Tannane tegenover Voetbal International.

Tannane kon zondag niet begrijpen waarom hij geen vrije trap meekreeg en haalde verhaal bij Martens. De arbiter gaf de 26-jarige aanvaller vanwege de felle reactie een gele kaart, waarna de smaakmaker van Vitesse door het lint ging en een tweede kaart kreeg. Hij noemde Martens onder meer 'mafkees' en 'fucking clown'. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond gaf in gesprek met de Gelderlander aan dat er mogelijk nog een tuchtzaak volgt.

De beelden! ?? Hoe Oussama Tannane zich dit weekend VOLLEDIG liet gaan Posted by voetbalzone on Monday, October 19, 2020

Het contact met Martens was al minutenlang gespannen, zo stelt Tannane. "De scheids gaf bij een eerdere overtreding aan dat ik de bal moet laten gaan en niet zo moest pingelen. Anders zou hij niet meer fluiten. Medespelers hebben dit ook gehoord. Bij de volgende overtreding op mij floot hij niet. Ik had op dat moment veel pijn, zat hoog in mijn emotie en liet mij gaan. Dat had ik niet moeten doen."

Tannane constateert dat de overtreding, in combinatie met de opmerking van Martens over zijn spel, hem blijkbaar te hoog zat. De aanvaller wil echter niet naar anderen wijzen. "Ik heb intern mijn excuses aangeboden aan de spelers en de staf en dat hebben zij geaccepteerd. Dat is voor mij nu het belangrijkste. Dit is een goed leermoment voor mij geweest. Ik kijk nu alleen nog maar vooruit en wil het goede spel doortrekken en belangrijk zijn voor Vitesse."