Berghuis ziet groot probleem om transfer en minuten bij Oranje af te dwingen

Steven Berghuis is een van de meest besproken Oranje-internationals van dit moment. De 28-jarige aanvaller presteert dit seizoen goed bij Feyenoord, maar moest van bondscoach Frank de Boer tegen zowel Bosnië-Herzegovina (0-0) als Italië (1-1) op de bank plaatsnemen. Berghuis kan begrip opbrengen waarom hij op dit moment nog niet de status van basisspeler bij het Nederlands elftal heeft én waarom deze zomer een toptransfer naar het buitenland uitbleef.

Berghuis vond naar eigen zeggen 'tien tot vijftien clubs' interessant genoeg om Feyenoord voor te verlaten, aldus het Algemeen Dagblad. Deze clubs klopten deze zomer echter nooit officieel aan bij de Rotterdammers. Veel voetbalfans waren verbaasd over de gang van zaken, maar Berghuis wist al eerder dat hij 'één probleem' had om een echte toptransfer af te dwingen. "Die clubs kijken toch naar hoe je presteert in grote wedstrijden", aldus de aanvaller, geciteerd door de krant.

De Boer: 'Ihattaren en Stengs hebben grote toekomst in Oranje'

Ook wat betreft minuten bij Oranje speelt een gebrek aan topduels bij Feyenoord mee, analyseert het dagblad. 'En dat is exact wat Berghuis steeds aangeeft. Echte status verdien je met optredens in de Champions League of Europa League of in interlands.' De krant concludeert dat met drie Europa League-wedstrijden tegen Dinamo Zagreb, Wolfsberger AC en CSKA Moskou voor de volgende interlandbreak er voor Berghuis heel veel op het spel staat.

Willem van Hanegem kan wel begrijpen waarom veel Oranje-fans meer speeltijd voor Berghuis hadden willen zien en wijst naar het goede optreden van de creatieveling in de oefenwedstrijd tegen Mexico (0-1 verlies). "Hij was gretig tegen Mexico en tegen Bosnië viel hij goed in", zegt de oud-voetballer over de aanvoerder van Feyenoord. "Dat moet hij willen, dat mensen over hem praten door zijn prestaties op het veld."

De Boer besloot Berghuis tegen Bosnië-Herzegovina op de bank te posteren en dat leidde tot verbaasde reacties bij een gedeelte van de achterban van Oranje. "Best grappig, omdat Berghuis normaal eigenlijk nooit meedoet", vervolgt Van Hanegem. "Dus deze opwinding was puur op basis van zijn start in de Eredivisie en zijn spel in een nietszeggende oefenwedstrijd tegen Mexico. Al had ik hem ook opgesteld tegen Bosnië, hoor."