‘Barcelona aast op transfervrije deals in Manchester en München’

Barcelona stuitte in de afgelopen transferperiode op de nodige financiële obstakels wat betreft het halen van nieuwe spelers en de verwachting is dat dit het komende jaar niet zal veranderen. De Catalaanse grootmacht is zich volgens Mundo Deportivo daarom momenteel aan het oriënteren op spelers die voor een laag bedrag of transfervrij kunnen worden ingelijfd, met speciale aandacht voor Paul Pogba en David Alaba.

De middenvelder van Manchester United en verdediger van Bayern München beschikken allebei over een aflopend contract, al hebben the Red Devils wel een optie om de verbintenis van Pogba met nog een seizoen te verlengen. De Fransman, die eerder ook al in verband werd gebracht met een overgang naar Barcelona, zou desondanks als een interessante optie worden gezien in het Camp Nou.

Datzelfde geldt voor Alaba, die al geruime tijd met Bayern in gesprek is over een nieuwe verbintenis. De twee partijen hebben echter nog altijd geen akkoord bereikt en Alaba geeft er volgens de berichtgeving van woensdag op dit moment de voorkeur aan om zijn contract niet te verlengen. De Oostenrijker wil zijn opties openhouden en afwachten of Real Madrid of Barcelona zich voor hem meldt.

Naast deze twee grote namen heeft de club van trainer Ronald Koeman volgens Mundo Deportivo meer bijna transfervrije spelers op het oog. Sergio Agüero (Manchester City), Arkadiusz Milik (Napoli), Ángel Di María (Paris Saint-Germain), Oriol Romeu (Southampton), Juan Bernat (Paris Saint-Germain) en Gianluigi Donnarumma (AC Milan) zijn eveneens in beeld.