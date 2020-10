Overmars: ‘Daarom wordt het misschien wel een tussenjaar bij Ajax’

Ajax raakt door de coronacrisis verder achterop bij de concurrentie uit de Europese top, zo voorspelt Marc Overmars. De directeur voetbalzaken zegt op het clubkanaal van de Amsterdammers dat Ajax het financieel zwaar heeft en misschien wel 'een tussenjaar' zal doormaken.

"Ik heb intern ook uitgesproken dat we er misschien een tussenjaar van moeten maken", aldus Overmars tegenover Ajax TV. "In plaats van één of twee stapjes vooruit, hebben we, gedwongen door de omstandigheden, even op de rem moeten trappen. Dat zit 'm in keuzes, ook met aankopen wel of niet. De sponsors trekken ons er nu gelukkig doorheen, want voor ons zijn transfers wel de belangrijkste inkomsten."

Overmars bedoelt niet met een tussenjaar dat Ajax minder sportieve ambities heeft. De Eredivisionist is al jaren bezig om het financiële gat naar de Europese top te verkleinen, maar moet die ambitie dit seizoen laten varen. "Als ik dan bijvoorbeeld in gesprek ben met Bayern, dan probeer ik ze uit te leggen dat het tv-geld van Ajax maar negen miljoen bedraagt. Wij moeten het juist hebben van het publiek. Al die andere clubs die krijgen honderddertig tot honderdvijftig miljoen aan tv-geld... Als het publiek nog langer wegblijft, dan raakt dat Ajax hard."

De verkoop van Sergiño Dest aan Barcelona was dan ook vooral uit nood geboren. "Erik (ten Hag, red.) had Dest inderdaad liever willen houden, maar het is ook de tijd waarin we leven", stelt Overmars. "We moeten bepaalde doelen halen, ook financieel gezien. Ook om de schade te beperken aankomend jaar. Die schade zal, denk ik, vrij fors zijn. Daar had het ook mee te maken."