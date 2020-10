Overmars schept bij FOX Sports duidelijkheid over ‘type Ajax-speler’ Ihattaren

Ajax haalde tijdens de voorbije transferperiode onder meer Davy Klaassen, Sean Klaiber, Antony en Mohammed Kudus naar de Johan Cruijff ArenA. Directeur voetbalzaken Marc Overmars is over het algemeen tevreden over de activiteiten van Ajax op transfergebied, maar de bestuurder baalt er wel van dat één bepaalde speler uiteindelijk niet haalbaar bleek voor de Amsterdamse club. Mohammed Ihattaren daarentegen bleek niet op de radar van Ajax te staan.

De verslaggever van FOX Sports vraagt aan Overmars of Ihattaren, die bij PSV een lastige tijd doormaakt, een serieuze optie is geweest voor Ajax. Het antwoord van de oud-aanvaller is duidelijk. "Op dit moment eigenlijk niet, nee. Het is wel een type speler die bij Ajax zou kunnen passen." Overmars gaat tevens dieper in op de geruchten rondom Eran Zahavi, die PSV uiteindelijk boven Ajax verkoos. "Het is een heel goede speler en nogmaals, ik schaak op vijf of zes verschillende bordjes. Ik heb contact met zijn management gehad. Maar nogmaals, als bij ons voorin wat veranderingen hadden plaatsgevonden, dan was het misschien een kandidaat geworden. Alleen is het niet zover gekomen. En toen hebben we het een beetje laten rusten. We hebben uiteindelijk niet doorgepakt."

Overmars geeft toe dat Ajax er ook weleens niet in slaagt om succesvol te zijn op de transfermarkt. "Ik geef eerlijk toe dat we misschien één speler heel graag gewild hadden, wat uiteindelijk niet gelukt is." De Ajax-directeur is aan de andere kant blij dat André Onana en Nicolás Tagliafico gebleven zijn. "Als je mij drie maanden geleden had gevraagd wie er weg zouden gaan dan had ik deze twee spelers als eerste genoemd." Overmars snapt wel waarom het tweetal nog bij Ajax speelt. "Heel simpel, dat komt door de huidige wereld. Ik word ook weleens moe van dat coronagebeuren, maar dat is denk ik de reden dat het niet gelukt is. Als we die twee ook nog eens hadden moeten opvangen, dan verlies je maar zo zeven, acht basisspelers van twee jaar geleden."

De directeur voetbalzaken denkt niet dat Onana en Tagliafico balen van het feit dat een toptransfer is uitgebleven. "Nee, absoluut niet. André maakt zich niet druk en wil een goed jaar spelen in de Champions League. Nico is 28, dan zit je op een leeftijd dat je graag een keer een stap wil maken. Dus ik kan begrijpen dat het voor hem iets moeilijker is." Overmars verwijst daarnaast naar afspraken die zijn gemaakt met enkele Ajax-spelers over een eventueel voortijdig vertrek. "Die verdienen het om een transfer te maken. En daar moet je natuurlijk altijd op anticiperen."

Overmars gaat tevens in op de strijd tussen Genoa en Lasse Schöne, die niet in ingeschreven voor de Serie A en nog enkele maanden aan salaris tegoed heeft. Beide partijen liggen inmiddels op ramkoers op juridisch gebied. "Lasse is een icoon van Ajax en de supporters zouden hem misschien graag terug zien komen. Maar ik denk dat dat voorbij is. Ik denk dat hij ooit terugkomt, maar dan wel in een andere functie", aldus Overmars.