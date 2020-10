Peter Bosz verklapt naar welke club Mario Götze eigenlijk wilde gaan

Mario Götze had graag opnieuw samengewerkt met Peter Bosz. De aanvallende middenvelder verbond zich deze week verrassenderwijs aan PSV, maar hield de afgelopen maanden ook contact met de trainer van Bayer Leverkusen en diens assistent Hendrie Krüzen. In gesprek met De Telegraaf verklapt Bosz dat de clubleiding van Bayer Leverkusen geen voorstander was van de komst van Götze.

Tussen juni en december 2017 was Bosz gelijktijdig met Götze werkzaam bij Borussia Dortmund. Onder de Nederlander leefde de Duitser op: nadat hij in de tweede seizoenshelft van 2016/17 geblesseerd aan de kant stond, was hij na de komst van Bosz vaak in de basiself terug te vinden. "Hendrie Krüzen en ik heb hebben altijd contact met hem gehouden. Hij wilde graag naar Leverkusen komen, maar wij hebben op die positie ook de jonge Florian Wirtz rondlopen", legt Bosz uit in De Telegraaf.

De clubleiding wilde dat de zeventienjarige Wirtz, die al tien duels in de Bundesliga speelde, zich kon blijven ontwikkelen. Om die reden maakte de club geen werk van de komst van Götze. "Maar iemand als Mario Götze verwacht je bij een grote club in een groot voetballand. PSV is wel een grote club, maar in een wat kleiner voetballand", geeft Bosz aan. Hij noemt zijn voormalig pupil een 'heel intelligente voetballer', die er heel afgetraind uitziet na eerdere worstelingen met een stofwisselingsziekte.

Als het aan de trainer ligt, is Götze een echte 'nummer 10'. De afgelopen jaren werd hij veelal ingezet als valse spits, maar dat is niet zijn beste positie - ook een rol op de flanken ziet Bosz niet zitten voor Götze. Hij ziet meerdere opties om Götze in te passen bij PSV. "Roger Schimdt heeft in een 4-2-2-2-systeem gespeeld, maar het kan ook een optie zijn dat Mario achter de twee spitsen Donyell Malen en Eran Zahavi komt te spelen. Of alleen Malen als diepe spits, en dan Zahavi en Götze eronder."