Özil haalt ontslagen mascotte terug en betaalt volledige salaris

Mesut Özil kan het niet geloven dat Arsenal afscheid heeft genomen van Jerry Quy alias Gunnersaurus. Quy verscheen sinds 1993 bij iedere thuiswedstrijd als mascotte van de Londense club in een pak van een grote groene dinosaurus. Door bezuinigingen nam Arsenal afscheid van Quy, maar Özil laat dit niet zomaar gebeuren.

Via social media laat de Duitse middenvelder dinsdag weten dat hij begrijpt waarom het ontslag van Quy bij veel mensen pijn doet. "Ik was zo verdrietig dat onze beroemde en loyale mascotte Gunnersaurus, een essentieel onderdeel van de club, na 27 jaar als overbodig wordt beschouwd. Daarom heb ik besloten dat ik zijn volledige salaris ga betalen zolang ik speler van Arsenal ben, zodat Jerry de baan waar hij zoveel van houdt kan behouden."

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z