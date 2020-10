‘Club Brugge een heel goede en Ajax een iets minder goede deal gesloten’

Noa Lang rondde maandag zijn transfer van Ajax naar Club Brugge af. De 21-jarige buitenspeler maakt in eerste instantie op huurbasis de overstap, waarna de transfer in de zomer van volgend jaar definitief wordt afgerond tegen een vergoeding van zes miljoen euro. Lang zal na dit seizoen een contract tekenen tot medio 2024. Bart Baving, de zaakwaarnemer van de jeugdinternational, vindt dat Club Brugge een goede deal heeft gesloten.

"Als je het mij vraagt, heeft Club een heel goede en Ajax een iets minder goede deal gesloten", reageert de belangenbehartiger van Lang in gesprek met Het Nieuwsblad. Lang maakte een goede indruk in de voorbereiding op dit seizoen, maar verdreef naar de achtergrond door de stevige concurrentie op de flanken bij Ajax. "Negentig procent van de Ajax-fans is teleurgesteld. Noa kan heel goed voetballen en was bij twaalf goals betrokken in de voorbereiding. Alleen kreeg hij amper speelminuten in september”, aldus Baving.

De welkomstvideo van Noa Lang bij Club Brugge K.V. is.... bijzonder. Geplaatst door voetbalzone op Maandag 5 oktober 2020

Lang heeft zich maandag voorgesteld bij Club Brugge. Een bezoek aan de club overtuigde hem om voor een Belgisch avontuur te kiezen. “Club toonde dat het een duidelijk plan met hem had", reageert Baving op de transfer van zijn cliënt. "Het trainingscentrum is top in Europa. Club is een heel stabiele club die om de prijzen en in de Champions League speelt. De klik was er direct." Club Brugge neemt het dit seizoen in de groepsfase van het miljardenbal op tegen Zenit Sint-Petersburg, Borussia Dortmund en Lazio.

"21 jaar lang 1 droom: Ajax 1", reageert Lang op Instagram op zijn vertrek bij Ajax. "Trots dat het is me gelukt, maar niet tevreden omdat er meer succes in zat. Genoten van alle jaren bij de club die ik sinds klein lief heb en wil alle mensen binnen Ajax en de fans bedanken voor alle momenten. Nu is het tijd om te kiezen voor mijn eigen ontwikkeling, maar ik zal jullie nooit vergeten."