Sparta maakt 0-4 achterstand tegen AZ ongedaan

De ontmoeting tussen Sparta Rotterdam en AZ was zondag een heus spektakelstuk. Het team van Arne Slot leek na twee gelijke spelen eindelijk op de eerste overwinning van het seizoen af te stevenen, maar net als tegen Fortuna Sittard (3-3) gaf men de zege opnieuw in extremis uit handen. AZ maakt het dit keer echter wel heel bont door met een voorsprong van 0-4 de rust in te gaan en Het Kasteel met een 4-4 gelijkspel te verlaten. AZ komt op drie punten uit drie duels en speelt over twee weken in eigen huis tegen VVV-Venlo.

Na een pijnlijke eerste helft was het wonden likken voor Sparta al begonnen. De ploeg van Henk Fraser ging met een 0-4 achterstand de rust in, maar de nadelige marge had nog hoger kunnen uitvallen. Binnen tien minuten leidde AZ al in Rotterdam toen Zakaria Aboukhlal zijn hoofd zette tegen een prima voorzet van debutant Jesper Karlsson: 0-1. Enkele minuten later moest Benjamin van Leer opnieuw de bal uit zijn doel halen. Het was De Wit die op aangeven van opnieuw Karlsson met een snelle voetbeweging voor de 0-2 zorgde.

Met nog geen twintig minuten op de klok leek Sparta reeds een verloren wedstrijd te spelen toen Aboukhlal zijn scherpte toonde en de derde treffer verzorgde: 0-3. Sparta had via een knal van Adil Auassar en daarna een kopbal van Lennart Thy kansen op de 1-3, maar Marco Bizot bleef geconcentreerd en voorkwam een tegentreffer. Dani de Wit kopte uit een vrije trap van Fredrik Midtsjö op bekeken wijze diagonaal de 0-4 binnen en dat was ook de ruststand. Teun Koopmeiners miste niet veel later namelijk een strafschop, na hands van Michael Pinto.

Niemand zag het na de eerste helft aankomen, maar Sparta kreeg het toch voor elkaar om de wedstrijd op de eerste plaats nog enigszins spannend te maken. Na een knullige fout van Bizot mocht Sparta een vrije trap nemen op zes meter van het doel en met een harde knal schoot Abdou Harroui de bal in het doel: 1-4. Daarna was het Dirk Abels die van afstand de 2-4 maakte, waarbij Bizot opnieuw niet geheel vrijuit ging.

Een opnieuw enorme fout van Bizot leidde zelfs de 3-4 in. De doelman maakte een overtreding op Aaron Meijers, kreeg zijn tweede gele kaart en het was Thy die de bal achter de voor Aboukhlal ingevallen Hobie Verhulst schoot. Sven Mijnans schoot in de negentigste minuut zelfs de 4-4 binnen en zodoende gaf AZ de voorsprong volledig uit handen. Een vijfde tegendoelpunt in de zes minuten extra tijd bleef AZ echter bespaard. Zo eindigde de knotsgekke wedstrijd, met twee gezichten, in een doelpuntrijk gelijkspel.