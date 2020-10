De Telegraaf maakt transfersom voor Davy Klaassen bekend

In navolging van transfermarktexpert Fabrizio Romano maakt ook De Telegraaf melding van een akkoord tussen Ajax en Werder Bremen voor Davy Klaassen. Volgens de krant betaalt Ajax in eerste instantie elf miljoen euro voor de terugkeer van de middenvelder. Door bonussen kan de transfersom oplopen tot veertien miljoen euro.

Het eerste bod van Ajax bedroeg naar verluidt zeven miljoen euro én vijf miljoen euro aan bonussen, waarna een tweede bod van negen miljoen euro én drie miljoen euro aan bonussen volgde. Duitse media gingen ervan uit dat die Grün-Weissen bij een bod van in totaal 13,5 miljoen euro overstag zouden gaan en de aanvoerder in de slotfase van de transfermarkt zullen laten gaan. De daadwerkelijke transfersom kan dus nog iets hoger uitvallen..

In gesprek met DeichStube liet de 27-jarige Klaassen zondagochtend geen misverstand bestaan over zijn intenties. "Ajax is mijn club! Zo is het nu eenmaal, daarom wil ik terug", zei de jeugdexponent van Ajax, die in 2017 voor minstens 27,5 miljoen euro vertrok naar Everton. "Het spijt me, maar ik wil gewoon terug naar mijn oude club." Hij voegde eraan toe dat het 'geen probleem' zal worden om zelf een akkoord met Ajax te bereiken.

De Telegraaf meldt dat Klaassen, die zondagochtend nog meetrainde bij Werder Bremen, toestemming heeft gekregen om af te reizen naar Amsterdam voor de persoonlijke onderhandelingen. Hij heeft al een 'salarisindicatie' gekregen van zijn oude club, zo klinkt het. Klaassen wil voor het genoemde bedrag graag terugkeren, ondanks dat hij er financieel op achteruitgaat ten opzichte van zijn contracten bij Everton en Werder Bremen.