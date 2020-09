Concrete interesse uit Italië liet transfersom Klaiber snel oplopen

Sergiño Dest mag zich inmiddels bijna speler van Barcelona noemen en Ajax heeft in de tussentijd de opvolger van de jonge vleugelverdediger zo goed als binnen. De Amsterdammers bereikten dinsdagavond laat een akkoord met FC Utrecht over de overstap van Sean Klaiber en de presentatie van de 26-jarige rechtsback in de Johan Cruijff ArenA is slechts een kwestie van tijd.

Voetbal International schetst woensdag in een reconstructie dat FC Utrecht tot afgelopen weekend geen rekening hield met een snel vertrek van Klaiber. De Domstedelingen waren juist bezig met de verkoop van Gyrano Kerk aan Leeds United toen Ajax zich concreet in de Galgenwaard meldde. Daarnaast stapte ook het Italiaanse Parma naar voren als nadrukkelijke gegadigde, waardoor de transfersom voor Klaiber ‘in rap tempo opliep’.

Het weekblad spreekt over een bedrag van om en nabij de vijf miljoen euro, dat via bonussen en een doorverkooppercentage nog verder op kan lopen. Volgens De Telegraaf komt het maximale bedrag dat Ajax voor Klaiber gaat betalen zelfs uit op bijna zeven miljoen. De verdediger wordt daarmee voor FC Utrecht de duurste zelfopgeleide speler: dat record staat nu nog op naam van Bart Ramselaar, die in 2016 voor 4,3 miljoen naar PSV verkaste.

FC Utrecht heeft zich ondanks het verrassende vertrek van Klaiber volgens Voetbal International al wel georiënteerd op een vervanger. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam had eerder met VVV-Venlo al contact over een mogelijke overgang van Tobias Pachnonik en ook is er in de afgelopen week contact geweest met Joshua Brenet. Met Giovanni Troupée en Mark van der Maarel heeft FC Utrecht bovendien al twee spelers in de gelederen die rechts achterin uit de voeten kunnen.