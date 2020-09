Sven Botman bekroont bliksemstart met uitverkiezing door L'Équipe

Sven Botman kent een heuse blikemstart in de Ligue 1. De centrumverdediger van Lille OSC is door L'Équipe opgenomen in het 'Elftal van de Verrassingen' van de hoogste Franse voetbaldivisie. Botman maakte een zeer sterke indruk in de eerste vijf competitiewedstrijden die hij namens Lille speelde. Mede hierdoor bezet men momenteel de tweede plaats in de rangschikking.

De afgelopen zomer van Ajax overgenomen Botman is een vaste waarde in het achterste linie van Lille en de Nederlander miste nog geen minuut bij les Dogues. De mandekker ontving vorige week ook al complimenten van France Football, dat eveneens onder de indruk is van de prestaties van Mitchel Bakker bij Paris Saint-Germain: "Bakker paste zich al zeer snel aan, maar het is helemaal bijzonder hoe snel Botman al is gewend aan zijn nieuwe omgeving."

De verrassingen in Ligue 1

In het elftal met Ligue 1-verrassingen wordt Botman in de verdediging geflankeerd door Brandon Soppy (Stade Rennes), Facundo Medina (RC Lens) en Birger Meling (Olympique Nîmes). Als doelman is voor Jonas Omlin (Montpellier) gekozen. Er is tevens een vermelding voor voormalig FC Twente-speler Bersant Celina. Ajax meldde vorige week dat Botman definitief is verkocht aan Lille, dat hem in eerste instantie op huurbasis naar Frankrijk had gehaald. De Amsterdamse club schrijft door de definitieve deal acht miljoen euro bij.