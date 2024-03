Verschrikkelijk nieuws voor Botman: einde seizoen en geen EK voor verdediger

Sven Botman heeft een uiterst zware kruisbandblessure opgelopen, zo meldt zijn werkgever Newcastle United op de clubkanalen. De Nederlandse centrumverdediger raakte in het verloren bekerduel met Manchester City geblesseerd en nu blijkt dat hij zes tot negen maanden aan de kant staat. Door de blessure is het seizoen van Botman voorbij en gaat hij definitief niet mee naar het EK met Oranje.

De linkspoot moest in het FA Cup-duel met Manchester City na 82 minuten afhaken. Hij werd vervangen door Emil Krahth, terwijl de 2-0 eindstand (in het voordeel van the Citizens) al op het scorebord stond.

"Sven Botman zal volgende week onder het mes gaan, nadat hij een blessure heeft opgelopen in de wedstrijd tegen Manchester City", schrijven the Magpies. "Een scan heeft bevestigd dat hij een kruisbandblessure heeft opgelopen en de verwachting is dat hij over zes tot negen maanden terug zal keren."

De 24-jarige Botman raakte tegen Manchester City niet voor het eerst dit seizoen geblesseerd. Eerder miste de voormalig Ajacied al eens zestien wedstrijden door een knieblessure en ook een enkelblessure hield hem al enkele weken aan de kant deze jaargang.

Door de blessure is Botman gegarandeerd niet van de partij tijdens het EK in Duitsland komende zomer. De mandekker heeft nog geen enkele interland namens het Nederlands elftal achter zijn naam, maar kwam eerder al wel in aanmerking voor een plekje bij de selectie.

Voor de huidige interlandperiode had Ronald Koeman al geen ruimte voor Botman. De bondscoach riep zes spelers op die als centrale verdediger uit de voeten kunnen, maar de speler van Newcastle zat er niet bij.

Koeman koos ervoor om Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Lutsharel Geertruida op te roepen als opties voor in het hart van de defensie. Jerdy Schouten, die bij PSV met enige regelmaat centraal achterin staat, zit ook bij de selectie.

