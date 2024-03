Palmer is grote plaaggeest van Botman, die met Newcastle verder wegzakt

Newcastle United maakt een moeizaam seizoen door in de Premier League. The Magpies verloren maandagavond met 3-2 van Chelsea, alweer de twaalfde nederlaag van deze jaargang. Het winnende Chelsea staat nu nog slechts een punt achter Newcastle (40 om 39 punten).

Cole Palmer is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij Chelsea en de aanvallende middenvelder (21) was ook tegen Newcastle in vorm. De jonge Engelsman, met 15 goals en 11 assists in 36 duels in alle competities, zag Nicolas Jackson in de vijfde minuut vrij staan in de zestien, waarna de Senegalese aanvaller vervolgens zeer fraai afrondde met een hakballetje: 1-0. Daar ging overigens een fout aan vooraf van Botman, die de bal pardoes bij Palmer inleverde.

Palmer bleef het restant van de eerste helft de aanjager van Chelsea, dat desondanks de gelijkmaker moest slikken. Alexander Isak schoot de bal van buiten het strafschopgebied de rechterbenedenhoek in. Raheem Sterling had de voorsprong kort daarna kunnen herstellen, ware het niet dat doelman Martin Dubravka redding bracht voor de bezoekers.

Palmer trok na rust de leidersrol weer naar zich toe. De van Manchester City overgenomen spelmaker zag na 56 minuten een afstandsschot door de benen van Botman in het net verdwijnen, na goed voorbereidend werk van Enzo Fernández. Mykhailo Mudryk nam een kwartier voor het einde een voorschot op de drie punten voor Chelsea: Dubravka had geen antwoord op zijn knal.

Newcastle, waar Sven Botman centraal achterin opereerde, wist de nederlaag op Stamford Bridge niet meer te voorkomen. De Nederlandse verdediger zag in de slotfase nog wel een kopbal worden geblokt. Enkele minuten later wist Jacob Murphy met een streep wel te scoren voor het elftal van manager Eddie Howe: 3-2.

Het werd dus nog even spannend in West-Londen, zeker ook omdat er zeven minuten aan blessuretijd werd bijgetrokken. Chelsea hield echter stand en heeft dankzij de winst op Newcastle en de elfde plaats weer uitzicht op het linkerrijtje in de Premier League.

Bondscoach Gareth Southgate zag Palmer vanaf de tribune op Stamford Bridge excelleren. De uitblinker van Chelsea, met voorlopig twee interlands achter zijn naam, mag hopen op een plaats in de definitieve EK-selectie van Engeland, die in mei wereldkundig wordt gemaakt.