Zwaar geblesseerde Sven Botman negeerde medisch advies van Newcastle United

Sven Botman heeft het advies van de medische staf van Newcastle United genegeerd, zo vertelt manager Eddie Howe op de persconferentie van the Magpies. De 24-jarige mandekker van de Engelsen raakte in het FA Cup-duel met Manchester City (2-0 verlies) zwaar geblesseerd aan zijn knie en moet daarom nu zes tot negen maanden toekijken.

Botman kampte tussen september en december ook al met een knieblessure. Door die kwetsuur miste hij destijds zestien wedstrijden van Newcastle. “Het is een complex verhaal”, begint Howe. “Aanvankelijk had hij een scheur in een deel van zijn kruisband.” De club heeft toen een specialist ingeschakeld, waarna er ‘tegenstrijdige’ adviezen kwamen over wat hij vervolgens moest doen.

Het advies van het medische team van Newcastle was wel duidelijk. “Ze adviseerden hem om geopereerd te worden, maar Sven wilde doorgaan. Vervolgens heeft hij dat probleem verergerd. Hij staat voor een lange revalidatie, maar de operatie is goed gegaan. We hopen dat hij sterker terugkomt. Nu steunen we hem en helpen we hem om terug te keren”, aldus de manager.

Door zijn blessure kan Botman het EK van deze zomer vergeten. Het is een hard gelag voor de linkspoot, die zijn debuut in het Nederlands elftal nog niet heeft gemaakt. Botman reageerde vorige week op zijn blessure en het herstel dat hem te wachten staat.

“Het is moeilijk om te accepteren dat een operatie onvermijdelijk is nadat ik zo hard gevochten heb om dit te voorkomen. De support en liefde die ik al heb ontvangen betekent ongelooflijk veel voor me.”

“Ik kan de komende tijd niet doen wat ik het liefste doe, maar na mijn recente knieproblemen weet ik dat ik als een betere speler uit deze periode kom”, vervolgt hij. “Newcastle blijft het meest belangrijke en ik zal jullie elke dag blijven steunen. We zijn een familie.”

Botman kwam dit seizoen tot 22 wedstrijden namens Newcastle. The Magpies betaalden in de zomer van 2022 ruim veertig miljoen euro aan Lille OSC om hem daar los te weken. De Nederlander ligt nog tot medio 2027 vast in Engeland.

