Van der Sar vergelijkt Ajax met Harvard: ‘Daarna wil je ook naar Merrill Lynch’

Donny van de Beek maakte eerder deze maand voor minimaal 39 en maximaal 44 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United. Het is de zoveelste speler die de Amsterdammers afleveren bij de Europese top. Algemeen directeur Edwin van der Sar legt in een interview met The Guardian de werkwijze van de club uit en vertelt hoe het komt dat scouts van alle Europese topclubs de ogen hebben gericht op Ajax.

Ajax heeft een rijke geschiedenis aan spelers die de club verlieten voor een Europese topclub. Vorig jaar maakten Matthijs de Ligt (Juventus) en Frenkie de Jong (Barcelona) de stap naar absolute topclubs, terwijl deze transferperiode Hakim Ziyech (Chelsea) en Van de Beek naar de Premier League gingen. Sergiño Dest staat op het punt om naar Bayern München te verkassen en André Onana en Nicolás Tagliafico werden reeds gelinkt aan diverse grote clubs. “Als je de volgende stap in je carrière wil zetten, dan moet je naar het buitenland”, zegt Van der Sar in de krant.

Van der Sar ging als keeper ook van Ajax naar het buitenland. Hij verliet Amsterdam 1999 voor een contract bij Juventus. “De salarissen lagen daar veel hoger dan bij ons in Nederland. Op een bepaald moment is het belangrijk om de volgende stap te zetten.” Ajax wordt wereldwijd gezien als een van de beste opleiders en Van der Sar maakt de vergelijking met toonaangevende universiteiten. “Laten we zeggen dat wij Stanford University, Oxford of Harvard zijn. Daarna ga je naar bijvoorbeeld Merrill Lynch (een Amerikaanse bank, red.) of naar de andere grote bedrijven. Daar is meer geld te verdienen en is de concurrentie groter.”

Dat Van de Beek de nieuwste speler is uit de eigen jeugdopleiding die is weggekocht door een van de grootste clubs ter wereld komt voor Van der Sar niet als een verrassing. “In de jeugd behoorde Donny altijd tot de twee of drie grote talenten. Hij was geen spectaculaire speler. Hij scoorde nooit met een omhaal, maar zijn techniek was zeer functioneel. Hij stond ook altijd goed gepositioneerd”, aldus de directeur, die blij was dat Van de Beek niet vorig jaar al vertrok. Real Madrid had destijds serieuze interesse. “Dat extra jaar had hij ook nog nodig, denk ik.”

“Wij willen succes hebben met de spelers die wij opleiden”, aldus Van der Sar. “We willen in twee of drie jaar tijd prijzen met ze winnen en de spelers naar een hoger niveau tillen. Dan komt de interesse van andere clubs vanzelf. Die clubs horen groter te zijn. Na twee of drie jaar is het dan tijd om de volgende stap te maken. Het is ook een kwestie van ruimte maken voor de volgende. De andere spelers moeten hetzelfde pad voor zich zien.”