‘Le Classique’ loopt volledig uit de hand met vijf rode kaarten

Paris Saint-Germain kent een bijzonder ongelukkige start van het nieuwe seizoen. Drie dagen na de 1-0 nederlaag tegen RC Lens volgde voor eigen publiek een 0-1 nederlaag tegen rivaal Olympique Marseille. Zodoende staat PSG na twee duels nog met lege handen in de Ligue 1. Het werd een veelbewogen editie van le Classique, waarin in totaal zeventien kaarten werden uitgedeeld, vijf rode, Neymar melding maakte van racisme op het veld, hij later ook werd weggestuurd en twee treffers werden afgekeurd. Kevin Strootman maakte na de pauze zijn opwachting als invaller bij Olympique Marseille; Mitchel Bakker bleef bij PSG op de bank.

Arbiter Jérôme Brisard kende vijf gele prenten toe in de eerste 45 minuten, waarvan de eerste na tien minuten voor Neymar en Dimitri Payet waren. De smaakmakers raakten verwikkeld in een opstootje na een harde tackle van Neymar op Payet. Met dat incident, en de daaropvolgende gele kaart, was de toon voor Neymar gezet. De Braziliaan toonde zich bijzonder ontevreden over de arbitrage, met name na een mogelijk spuugincident met Ángel Di María en Álvaro González.

Stoppen slaan door bij Neymar na vermeend racisme

Neymar leek Álvaro tijdens de wedstrijd te betichten van racisme. Lees artikel

In minuut 36 liep Di María langs de verdediger van Álvaro, die claimde bespuugd te worden door de Argentijn. Het was uit de camerabeelden niet volledig duidelijk of daar inderdaad sprake van was. Neymar leek de kant van zijn ploeggenoot te kiezen, reageerde op Álvaro en leek daarna te insinueren dat hij racistisch werd bejegend door zijn tegenstander. Op sociale media wordt beweerd dat Álvaro tijdens de woordenwisseling 'houd je mond, aap' zou hebben gezegd tegen Neymar, maar uit de beelden wordt niet geheel duidelijk of daar inderdaad sprake van is.

Duidelijk was wel dat Neymar reageerde met ‘racismo no’, ofwel ‘geen racisme’. Daarna lanceerde Neymar een tirade richting Álvaro en de technische staf van Olympique Marseille. De bezoekers stonden op dat moment overigens met 0-1 voor. Na een halfuur spelen was de ploeg van André Villas-Boas uit het niets op voorsprong gekomen: Florian Thauvin kon na een lange vrije trap van Payet ongestoord afronden bij de tweede paal. PSG creëerde, afgezien van een gevaarlijk schot van Di María in de tweede minuut, weinig kansen voor de rust.

WTF! HET GAAT HELEMAAL MIS BIJ PSG - MARSEILLE! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 13 september 2020

Na de pauze nam de agressiviteit op het veld niet af. De vele kaarten haalden het tempo uit de wedstrijd, tot genoegen van Olympique Marseille. Na een uur spelen nam de frustratie toe bij PSG, toen een doelpunt van Di María werd afgekeurd omdat hij in buitenspelpositie was bediend door Idrissa Gueye. Kort daarna werd ook een treffer van Olympique Marseille afgekeurd: Darío Benedetto schoot raak in een rebound, maar in de situatie die eraan voorafging stond Thauvin buitenspel. Na het inbrengen van Strootman hield Olympique Marseille stand. Er was in de laatste minuut van de blessuretijd nog wel een grote ruzie, die leidde tot rode kaarten voor Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Neymar bij PSG en Jordan Amavi en Dario Benedetto bij de bezoekers.