Stoppen slaan door bij Neymar na vermeend racisme

Neymar heeft het zondagavond aan de stok gekregen met verdediger Álvaro González van Olympique Marseille. Het leek er tijdens de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille op dat Neymar zich racistisch bejegend voelde door zijn tegenstander. Tijdens de confrontatie zei de aanvaller voor het oog van de camera's duidelijk: 'Racismo no', ofwel: 'Geen racisme'.

Op sociale media wordt beweerd dat Álvaro tijdens de woordenwisseling 'houd je mond, aap' zou hebben gezegd tegen Neymar, maar uit de beelden wordt niet geheel duidelijk of daar inderdaad sprake van is. Het lijkt er wel op dat de sterspeler van PSG reageert op iets wat hij uit de mond van de verdediger hoort. Het incident vond plaats in een bijzonder verhitte eerste helft van le Classique. Arbiter Jérôme Brisard kende vijf gele prenten toe in de eerste 45 minuten, waarvan de eerste na tien minuten voor Neymar en Dimitri Payet waren.

É repugnante que cenas como essa se repitam. Atitude escrota do jogador do OM. Gonzalez "cala boca macaco" em francês pro Neymar Neymar: “Racismo no” [Neymar Jr Deprê] pic.twitter.com/qOO9AnhLsw — THE ESPORTE (@EsporteThe) September 13, 2020

De smaakmakers raakten verwikkeld in een opstootje na een harde tackle van Neymar op Payet. De Braziliaan toonde zich daarna bijzonder ontevreden over de arbitrage, met zijn reactie op een incident met Ángel Di María en Álvaro González als hoogtepunt. In minuut 36 liep Di María langs Álvaro, die claimde bespuugd te worden door de Argentijn. Het was uit de camerabeelden niet volledig duidelijk of dat inderdaad gebeurde, maar te zien was dat Di María zijn gezicht wel richting Álvaro keerde.

Álvaro spoorde de arbitrage aan om de camerabeelden nog eens te bekijken, terwijl Neymar zich ook boos maakte richting de arbitrage en zijn tegenstander. Vervolgens vond de woordenwisseling plaats met Álvaro, waarbij hij mogelijk racistisch werd bejegend. Daarna lanceerde Neymar een tirade richting Álvaro en de technische staf van Olympique Marseille, maar de arbitrage greep niet in tegen Álvaro. Op dat moment stond het dankzij een doelpunt van Florian Thauvin overigens 0-1 voor Olympique Marseille.