Arjen Robben beleeft vreselijke rentree in Eredivisie

Voor Arjen Robben heeft zijn rentree in de Eredivisie slechts 29 minuten geduurd. De 36-jarige aanvaller van FC Groningen viel zojuist geblesseerd uit tegen PSV.

Robben ging na een klein halfuur voetballen een duel aan met Pablo Rosario, waarna de vedette op reglementaire wijze van de bal werd gezet door de PSV’er. Robben verstuurde daarna nog wel een pass, maar kwam gekwetst uit het duel en maakte direct het gebaar dat hij gewisseld moest worden. Onduidelijk is voorlopig wat hij precies markeert.

De teleurstelling was zichtbaar groot bij Robben. De aanvaller trok direct zijn wedstrijdshirt uit, nog voordat hij het veld had verlaten, en beende uiteindelijk ontgoocheld de catacomben in. Op dat moment was er nog niet gescoord, maar kort na de aftocht van Robben schoot Cody Gakpo PSV op voorsprong.

Het was de langverwachte rentree van Robben in het shirt van FC Groningen, na een sabbatical van ruim een jaar. De in het verleden blessuregevoelig gebleken aanvaller was de afgelopen weken nog juist zorgvuldig opgetraind door de medische staf van FC Groningen.